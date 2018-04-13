Gündemi liderler belirleyecek

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, bu sabah, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile bir araya geldi.

Kıbrıs Rum radyosunun haberine göre, Başkanlık Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından açıklamada bulunan BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar, Akıncı ve Anastasiadis ile 16 Nisan’da gerçekleştirilecek olan yemeğin açık gündeme sahip olduğunu, neyi ele alacakları konusunun liderlere bağlı olacağını ifade etti.