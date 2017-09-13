Kıbrıs Cumhuriyeti'nin “Münhasır Ekonomik Bölgesi” olarak açıklanan 11’inci parselde yer alan “Onisiforos Batı-1” hedefindeki sondajda az miktarda doğal gaz keşfedilmesi sonrası, dikkatler ENI’ye çevrildi.

ENI'deki ilk sonuçlar "kısmen memnuniyet" yarattı.



Politis gazetesi, doğal gaz konusundaki gelişmelere ve Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in, konu hakkında yapmış olduğu açıklamalara geniş yer verdi.



Haberi “Başka Parsellerdeki Önemli Yataklara İlişkin Beklentiler Çok-Dikkatler ENI’ye” başlığıyla veren Politis gazetesi, 11’inci parselde yer alan “Onisoforos Batı 1 ”yatağında az miktarda doğal gaz keşfedilmesinin, Hükümetin dikkatini, 6, 8 ve 3’üncü parsellerden hangi ikisinde, ileriki altı ay içerisinde sondaj çalışmaları gerçekleştireceğini belirlemeye çağrılacak olan ENI’ye çevirdiğini yazdı.



İtalyan ENI şirketinin, iki sondajı, 2018 yılı içerisinde gerçekleştirmesi olasılığının yüksek olduğunu yazan gazete, 2018 yılının ikinci yarısında Exxon Mobil tarafından 10’uncu parselde, iki sondajın gerçekleştirilmesi yönünde zaten planının bulunduğunu da anımsattı.



Gazete, hükümetin, sonraki dört sondajla (2’si ENI diğer 2’si ise Exxon Mobil tarafından gerçekleştirilecek) ilgili beklentilerinin, “Onisoforos’”a ilişkin olarak yüksek olduğu olgusunu saklamadığını yazdı.

Politis gazetesine göre Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, dün, Enerji Komitesi’ne, “Onisoforos” yatağındaki sondaj sonuçlarına ilişkin olarak bilgi verdi ve daha sonra, kamuoyuna West Capella’nın yatak tespit ettiğini ancak bunun yarım trilyon küpten az olduğu şeklinde açıklamalarda bulundu.



Lakkotripis, “ilgili yatak daha büyük olsaydı daha çok memnun olacaktık” şeklinde ifade kullanırken ancak bunun, çok önemli olarak değerlendirildiğini, yatağın büyüklüğünden, seçilmiş yapının, Zohr’un yapısı ile aynı olmasına bağlı olarak, az miktarda olsa bile doğal gaz sakladığını ortaya koyduğunu belirtti.



Bunun, uzmanları, Zohr modeli gibi, diğer parsellerdeki başka karbon yapılarının, doğal gaza sahip olduğu sonucuna ittiğini belirten Lakkotripis, daha önceki araştırmaların gösterdiği gibi, büyük yapıların söz konusu olduğu ve beklentilerin de yüksek olduğunu ifade etti.



Fileleftheros gazetesine göre Lakkotripis, Total-ENI konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilen 11’inci parseldeki sondajın tamamlanması üzerine dün bir basın toplantısı düzenleyerek açıklamalarda bulundu.



Habere göre Lakkotripis, “Onisoforos Batı-1”deki sondaj çalışmalarının doğal gaz rezervinin, yarım trilyon ayak küpten az olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.



Lakkotirpis, bu sonuçlara göre, yatağın, tek başına ticari olmadığını ancak bu keşfin, Zhor’un benzeri olarak, petrol sisteminin ve karbon rezervinin bulunduğunu gösterdiğini belirtti.



Tam olarak bulunan miktarın sorulması üzerine Lakkotripis, miktarın belirlenmesinin zor olduğunu ancak bunun yarım trilyon ayak küpten az olduğunu söyledi.



Söz konusu keşfin, tek başına ticari olmamasına karşın, bu unsurun araştırma programları için cesaret verici olduğunu söyleyen Lakkotripis, Total-ENI’nin, sözleşme gereği, 30 gün içerisinde sondaja ilişkin ayrıntılı bir rapor sunması ve teyit sondajını ileriye götürüp götürmeyeceği konusunda bilgi vermesi gerektiğini de ifade etti.



Lakkotripis, sondaj çalışmaları sırasında toplanan ayrıntılı bilgilerin, “Onisoforos Batı 1” yatağındaki sondaj sonuçlarının nihai değerlendirilmesine yönelik daha ileri incelemede ve konsorsiyumun 11’inci parseldeki gelecekteki araştırma programının belirlenmesinde kullanılacağını söyledi.



Lakkotripis ayrıca detaylı incelemenin aylarca sürebileceğini belirtti.



Üçüncü tur izin ihalesi çerçevesinde, büyük hedefin belirlenip belirlenmeyeceği şeklindeki bir soru üzerine ise Lakkotripis, “bu parsellerden birinde” şeklinde yanıt verdi.



Bir soru üzerine Lakkotripis, 11’inci parselde başka hedefin olması ihtimalini de açık tutarken, her sondaj faaliyetinin, devam açısından doğru kararlar alınması için çok değerli bilgi olanağını da sağladığını ifade etti.



MİLLETVEKİLLERİNDEN AÇIKLAMALAR



Fileleftheros gazetesi, Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis tarafından, kapalı kapılar ardında bilgilendirilen Enerji Komitesi Başkanı ve üyelerinin, konu hakkındaki görüşlerine yer verdi.



Habere göre Meclisi Enerji Komitesi Başkanı Angelos Votsis, Lakkotripis tarafından sondaj sonuçları hakkında bilgilendirilmeleri kapsamında, bunun, sonuçlardan memnun görünen şirketlere yeni perspektifler sağladığını ifade etti.



AKEL Milletvekili Kostas Kosta, AKEL olarak, Lakkotripis’e, enerji konularındaki planlama çerçevesinde gerekli olanın ciddiyet, kararlılık, istikrar olduğunu bir kez daha ilettiklerini söyledi.



EDEK Milletvekili İlias Mirianthus, hükümetin, Türk “provokasyonuna” karşın, enerji planlamalarının yoğunlaştırılmasına ve devam etmesine odaklanması gerektiği konularını önemli olarak addettiklerini belirtti.



Rum Ekologlar ve Vatandaşlar işbirliği Başkanı Yorgos Perdikis, Türkiye tarafından yapılan “bunaltıcı baskılar” etrafında yapılmasına bağlı olarak “Onisoforos” sondajının olumlu olarak nitelendirilebileceğini söyledi.



Vatandaşlar İttifakı Milletvekili Anna Theologu ise doğal gaz sıvılaştırma terminali ve gelecekteki perspektife ilişkin olarak iyimser olmaya devam ettiklerini ifade etti.