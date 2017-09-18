Gönyeli’de 20 gram kokain, 3 tutuklu!

Didem MENTEŞ

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün aldığı bir ihbarı değerlendirerek, Gönyeli’de bir eve yaptığı operasyonda yaklaşık 20 gram ağırlığında kokain türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayla ilgili isimlerinin baş harfleri C.U. (E-40), E.A. (E-38) ve M.T. (E-41) olan şahıslar şüpheli olarak tutuklandı. Zanlılar dün mahkemeye çıkarılarak aleyhlerine 3’er gün tutukluk emri alındı.

Polise ihbar edildi

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Temay Sağer, huzurunda görüşülen tahkikat duruşmasında, İddia Makamında Başsavcılık adına davacı Savcı Ayşe Kaymak Şadi ve zanlıların avukatları mahkemede hazır bulundu. Savcı Şadi, meseleyle ilgili olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Erkan Karam’ı mahkemeye tanık olarak dinletti. Karam, mahkemede yeminli şahadet vererek, olayla ilgili olguları aktardı. Karam, 16 Eylül 2017’de Müdürlüğe, zanlı E.A. tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ihbarının geldiğini söyledi.

Karam: “Çanta içerisinde 10 gram kokain”

Erkan Karam, alınan ihbar üzerine bir ekip eşliğinde saat 18:50 raddelerinde Gönyeli’de E.A.’ya ait ikametgahın ziyaret edildiğini belirterek, o esnada ikametgahın karşı tarafından üzerinde siyah bir çanta ile birlikte zanlı C.U.’nun gelmekte olduğunun görüldüğünü söyledi. Zanlı C.U.’nun polisi fark etmesi üzerine koşarak içeri girdiğini ve tasarrufundaki çantayı ikametgahın kuzey bahçesine attığının tespit edildiği aktaran Karam, zanlı C.U.’nun üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yarım gram kokain bulunarak emare alındığını kaydetti. Karam, söz konusu çanta içerisinde yapılan aramada ise birçok kozmetik ürünü ve yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

“Tabak içinde 2.5 gram, poşette 7 gram”

Erkan Karam, zanlı E.A.’nın ikametgahında zanlı M.T.’nin de tespit edildiğini söyleyerek, ikametgahta yapılan aramada ise mutfak bangosu üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan pet şişe ve metal çubuk bulunarak emare alındığını belirtti. Karam, ikametgahın alt katında bulunan oturma ve kamera odasında çekyat üzerinde iki ayrı tabak içinde 2.5 gram ağırlığında kokain türü madde, üzerlerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet kart ve çekyatın yan tarafında poşet içerisinde 7 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti. İkametgahın güvenlik kameraları kayıtlarının ve cihazlarının da emare alındığını aktaran Erkan Karam, zanlı C.U.’nun olayla ilgili gönüllü ifade vererek, suçunu itiraf edip polise yardımcı olduğunu söyledi.

“2 kişi aranıyor”

Zanlıların doktor kontrolünden geçirildiğini aktaran Karam, meseleyle bağlantılı olarak 2 kişinin de tespit edildiğini ve aranmakta olduğuna işaret etti. Zanlı C.U.’nun ifadesinin teyit tekzibinin yapılması gerektiğini, söz konusu emareler üzerinde parmak izi araştırılması yapılması gerektiğini söyleyen Karam, meseleyle ilgili alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken şahıslar ile emareler olduğu gerekçesiyle zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

3’er gün ek tutukluluk

Polis çavuşu Erkan Karam’ın tutukluluk talebine herhangi bir itiraz yapılmadı. Yargıç Temay Sağer ise huzurunda yapılan tüm beyanları değerlendirerek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi gerekçesiyle zanlılar C.U., E.A. ve M.T.’nin 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.