Gönendere 6’ncı Kültür ve Sanat Festivali iptal edildi

Gönendere 6’ncı Kültür ve Sanat Festivali, dün yaşanan trafik kazasında Görneç köyü sakinlerinden Hasan Maraşlı’nın ölmesinden dolayı iptal edildi.

Konuyla ilgili Gönendere Kültür ve Sanat Festivali’nden yapılan açıklamada, Pazar günü gerçekleştirilmesi planlanan etkinliğin iptal edildiği kaydedilerek, Hasan Maraşlı’ya rahmet, acılı ailesine sabırlar dilendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Beldemizin sevilen insanlarından Görneç köyü sakini Hasan Maraşlı’nın elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği haberi tüm Gönendere halkını ve hepimizi yasa boğmuştur.

Derneğimiz ve Serdarlı Belediyesi işbirliği ile organize edilen ve 29 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirmeyi planladığımız 6. Gönendere Kültür ve Sanat Festivali görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. Tüm halkımıza duyurulur.

Sevgili Hasan Maraşlıya rahmet dilerken, acılı ailesine de sabırlar dileriz.”