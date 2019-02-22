“Gollerim devamı gelecek”

Halit Dağ

Sonay, Toygar Davulcu’nun gelişi ile oyun anlayışlarının değiştiğini, takım arkadaşları ile uyumunun arttıkça performansının da artacağını ve gollerine devam edeceğine inandığını söyledi.

Devre arası transfer döneminde Merit Alsancak Yeşilova'ya transfer olan ve son 3 haftada 2 gol atarak takımına katkı sağlayan Esin sözlerine, “Bilindiği üzere ilk yarıyı Yenicami’de geçirdim, ancak gerek sakatlığımdan dolayı gerekse Sedat hocanın teknik ve taktik düşüncesinden dolayı çok fazla süre alamadım. İkinci devrede kendi doğup büyüdüğüm yere döndüm ve buraya çok çabuk adapte oldum” diyerek başladı.

Sonay: “Toygar hocanın gelmesiyle oyun anlayışımız değişti”

Teknik direktörlük görevine Toygar Davulcu’nun gelmesi ile birlikte oyun anlayışı daha çok pas ve hücuma yönelik olduğu için kendi oyun tarzına uygun bir ortam oluştuğunu ifade eden Esin, takım arkadaşları ile olan uyumunun daha fazla arttıkça kendisinin performansının artacağına ve gollerin devamının geleceğine inandığını söyledi.

“Hedefimiz maksimum puan toplamak”

“Genel görünüme bakıldığında hedefi olmayan, konum olarak rahat gözüksek de takım olarak hedefimiz maksimum puanı toplamaktır” diyen Esin, ligi en iyi yerde bitirip gelecek sezona çok daha güçlü bir şekilde girerek hedef yükselteceklerini söyledi. Başkan, yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcular ile bunu yapabilecek kapasiteye sahip olduklarına inandığını ifade eden golcü isim, camianın da kenetlenmesiyle Merit Alsancak Yeşilova'nın zirvede yer alan bir ekip olacağını belirtti.

“Lefke'yi yenecek güce sahibiz”

Bu haftaki rakiplerinin Lefke olduğunu söyleyen Esin, “Lefke ikinci yarıya çok iyi bir başlangıç yapan saygı duyduğumuz, gücünü bildiğimiz bir ekip. Ancak biz kendi saha ve seyircimiz önünde, kendi oyunumuzu doğru bir şekilde oynayarak bu maçı kazanıp üst sıralara doğru tırmanmak istiyoruz” dedi.

Golcü isim son olarak Lefke'yi yenecek güçte olduklarını ve takım arkadaşlarına güvendiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.