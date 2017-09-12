GKK: "164 Personel tedavi gördü"

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, 164 personelin karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurduğunu, söz konusu personelin tamamının ayaktan tedavi edilerek taburcu edildiğini açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, bugün sabah saatlerinden itibaren bazı basın yayın organlarının internet haber sitelerine 90 ile 300 arasında GKK personelinin zehirlenme şikayeti ile hastanelere başvurduğu haberleri üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın bazı birliklerinde 11 Eylül tarihinde saat 21.00’den itibaren bir kısım personel karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere sevk edilmeye başlanmıştır. 12 Eylül saat 14.30 itibarı ile 100 personel (68’i 11Eylül tarihinde-32’si Eylül tarihinde) sevk ile,64 personel ise doğrudan olmak üzere toplam 164 personel karın ağrısı ve ishal şikayeti ile hastanelere başvurmuştur.

Söz konusu personelin tamamı ayaktan tedavi edilerek taburcu edilmiştir.

Bahse konu olay, ilk rahatsızlığın ortaya çıktığı andan itibaren Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nca yakından takip edilmekte olup, şikayetlerin sebebinin belirlenmesine yönelik inceleme hassasiyetle devam ettirilmektedir.”