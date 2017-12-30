Girne’de kazanan yok: 1-1

K-Pet Süper Lig’de 15’inci hafta mücadelesinde Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Mete Adanır Stadı’nda ilk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Doğan Türk Birliği Emek Kırılmaz’ın serbest vuruş golü ile 48’inci dakikada öne geçerken, bu gole Çetinkaya Eko’nun asistinde Faye ile yanıt verdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan maçta Çetinkaya net bir şanstan yararlanamazken, köşe atışından Doğan Türk Birliği’nin kaydettiği gol ise kaleciye faul gerekçesi ile geçerlilik kazanmadı.

Maç sonu saha karıştı

Maçın son düdüğü ile birlikte hakem Mehmet Sezener’e Doğan Türk Birliği cephesinden yoğun itirazlar gelirken, sahaya giren taraftarların hakemlere doğru hareketlenmesi üzerine hakemler soyunma odasına girdi. Olaylar büyümeden önlendi. Bu sonuçla her iki takım da 28’er puanla ilk yarıyı tamamladı.

STAT: Mete Adanır Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener*, Hüseyin Özaşık**, Ozan Kel**

DOĞAN TB

Ozan Mercan**

Hasan Kanlı**

Ahmet Sönmez**

Emek Kırılmaz**

Koral Saymaz**

Quincy Osei*

Quadri Rahemm*

Ahmet Saygı*

(Dk.53 Aydın)*

Kenan Oshan**

Selim Saygı**

Rasaq Adegbite*

TD: Caner Oshan

GAÜ ÇETİNKAYA

Cenk Yılmaz*

Ümitcan Babahan**

Serhan Önet**

Serkan Önet**

Sercan Demirman**

Eko Barine*

Herman Kouao*

Faye Baptiste**

Esin Sonay*

(Dk.60 Tunç)*

Erdinç Börekçi*

(Dk.68 Emre)**

Abbas Osum**

(Dk.86 Muammer)

TD: Turan Altay

GOLLER: Dk.48 Emek Kırılmaz (Doğan TB) – Dk.69 Faye Baptsite (GAÜ Çetinkaya)

Fotoğraf: Burhan Gürkan