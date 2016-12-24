GİRNE SULAR ALTINDA
Polis sürücülerin acil olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yaptı.
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Girne bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle Girne çevre yolu ile şehir içi trafiğini bağlayan alt geçit su birikmesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı üst geçitten sağlanıyor.
Polis sürücülerin acil olmadıkça trafiğe çıkılmaması çağrısı yaptı.
Bazı bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi.
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Etiketler : Yağmur, sel, Girne yağmur
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