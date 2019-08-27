Giray Karahasan: Angonilerim en büyük sevincim

(Fotoğraf sanatçısı)



Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmelliyetçi

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam veya Heykeltıraş olmak isterdim

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yüksek Tahsil yapmamak

En büyük sevincim… Angonilerim (Torunlarım)

Hayatımın dönüm noktası… Fotoğrafçı Kadir Kaba ile tanışmak

Beni en çok etkileyen yazar… Dan Brown

Başucumdaki kitap… Başlangıç “Dan Brown”

En keyif aldığım müzik… Reggae

En son izlediğim film… Organize işler “Sazan Sarmalı”

Kendim için son aldığım şey… Antika körüklü Fotoğraf makinaları

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravat

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Orijinal Parfüm

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla Mükemmeliyetçi ve titiz olmak

Kendimde beğendiğim özellik… Sempatikliğim

Olmasa da olur… Çok para

Olmazsa olmaz… Ailem ve Fotoğraf

En iyi yaptığım yemek… Soslu makarna yemekleri

Hayalimdeki dünya… Savaşların ve tabuların olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Tutku ile birlikte Sevgi ve fedakarlık

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bob Marley

Görmek istediğim yer… Görmediğim her yer

Mutlaka yapmak istediğim… Bir Harley Davison motorumun olması

Son olarak söylemek istediklerim… Sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamak.