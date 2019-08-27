Giray Karahasan: Angonilerim en büyük sevincim
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Fotoğraf sanatçısı)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Mükemmelliyetçi
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ressam veya Heykeltıraş olmak isterdim
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Ailem
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Yüksek Tahsil yapmamak
En büyük sevincim… Angonilerim (Torunlarım)
Hayatımın dönüm noktası… Fotoğrafçı Kadir Kaba ile tanışmak
Beni en çok etkileyen yazar… Dan Brown
Başucumdaki kitap… Başlangıç “Dan Brown”
En keyif aldığım müzik… Reggae
En son izlediğim film… Organize işler “Sazan Sarmalı”
Kendim için son aldığım şey… Antika körüklü Fotoğraf makinaları
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravat
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Orijinal Parfüm
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Fazla Mükemmeliyetçi ve titiz olmak
Kendimde beğendiğim özellik… Sempatikliğim
Olmasa da olur… Çok para
Olmazsa olmaz… Ailem ve Fotoğraf
En iyi yaptığım yemek… Soslu makarna yemekleri
Hayalimdeki dünya… Savaşların ve tabuların olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Tutku ile birlikte Sevgi ve fedakarlık
Onunla çok tanışmayı isterdim… Bob Marley
Görmek istediğim yer… Görmediğim her yer
Mutlaka yapmak istediğim… Bir Harley Davison motorumun olması
Son olarak söylemek istediklerim… Sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde yaşamak.