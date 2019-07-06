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Gifa davası 11 Temmuz’da görüşülecek

Gifa davası 11 Temmuz’da görüşülecek

Gifa Airways isimli işyeri önünde tabanca ile Serkan Kısa'ya el ateş edien E.Y., yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

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Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gifa Airways isimli işyeri önünde 1 Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, 7.65 mm çapındaki tabanca ile Serkan Kısa’nın üzerine doğrultup öldürmek kastıyla pervasızca 8 el ateş edip adı edileni sol ön kolundan bir kez vurmak suretiyle ağır şekilde yaralayan E.Y, dün yeniden yargı huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanığın avukatı Erinç Cemal, “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Ağır Yaralama” suçlarını kabul etmeyecklerini, “Yaralama”, “Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kasti Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçlamalarını ise kabul edeceklerini beyan etti. Cemal, savcılıkla görüşmelerinin devam ettiğini söyleyerek, davanın ertelenmesini talep etti. Savcı Attila Enver Etkin, davanın ertlenmesine itiraz etmedi. Başkan Fadıl Aksun, davayı 11 Temmuz’a erteledi.

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