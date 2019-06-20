Gençler heyecanlı, aileler gururlu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (MEKB-KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, 7. mezuniyet törenini dün akşam gerçekleştirdi, öğrencilerin fotoğraflarının sergisini sundu. Heyecanlı ve mutlu gençler, gelecek planlarını anlattı, gururlu ailelerin gözleri doldu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber: “Hedefimiz, ülkenin iş gücüne, nitelikli kişiler kazandırmaktır”

Dila ŞİMŞEK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı - Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (MEKB-KTEZO) Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, 7. mezuniyet töreni dün akşam gerçekleştirildi. Öğrencilerin fotoğraflarının sergisi ile başlayan mezuniyet, çocukların ailesi ve yakınları tarafından gururla izlendi. Dokuz senedir eğitim ve öğretim gösteren MEKB-KTEZO Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi, 7. dönem mezuniyet töreni ile 150 öğrenciyi mezun etti.

Geceye, Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı da katıldı.

Heyecanlı ve mutlu gençler, YENİDÜZEN’e hedeflerini anlattı. Müzik eşliğinde düzenlenen sergi, aileleri duygulandırdı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, “Bugün 75’i yetişkin, 75’i çırak 150 kişi mezun ediyoruz” diye sözlerine başladı. Ülkenin nitelikli iş gücü için bu sayının oldukça önemli olduğunu vurgulayan Kanber, hedeflerinin iş gücüne, nitelikli kişiler ile katkı sağlamak olduğunu belirtti. “Bu bizim için onur günüdür. Mezun çocuklarımızı alkışlayıp, altın bileziklerini kollarına takacağız ve onları iş hayatına yollayacağız” dedi.

Mezun olan öğrenciler, gelecek planlarını anlattı, bugünü sabırsızlıkla beklemiş olduklarını dile getirdi. Kendi alanlarında daha da gelişmek istediklerini ifade eden öğrenciler, “Mezun olduğumuz için mutlu, okulumuzdan ayrılacağımız için üzgünüz” şeklinde konuştu.

Mezun olan öğrenciler ne dedi?

Kübra Köşker: “Kendimi çok mutlu hissediyorum, ama aynı zamanda okulumdan ayrılacağım için üzgünüm”

“Güzellik uzmanlığından mezun oluyorum. Kendimi çok mutlu hissediyorum, ama aynı zamanda okulumdan ayrılacağım için üzgünüm. Karışık duygular içindeyim. Umarım alanımda profesyonel anlamda istediğim yere gelebilirim.”

Melisa Düzce: “Çok zorlu bir süreçten geçtik ama değdi”

“Kuaförlük bölümünden mezun oldum. Çok zorlu bir süreçten geçtik ama değdi. Kendimi çok mutlu hissediyorum.”

Tolga Alkış: “Hedefim, kendimi daha da geliştirmek ve kendime ait bir dükkan açmaktır”

“Berberlik okudum ve mezun olacağım için çok mutluyum. İsteyerek girdiğim bir bölümdü ve bugün çok duygulandım. Üç senedir çaba gösteriyoruz. Hedefim, kendimi daha da geliştirmek ve kendime ait bir dükkan açmaktır.”

Mustafa Tektaş: “Üniversiteye gideceğim”

“Elektrik okudum ve mezun olduğum için şu anki hedefim üniversiteye gitmek. Yine ilgili bir bölüm okumak istiyorum. Bana yardımlarını esirgemeyen Bora Karaçam’a çok teşekkür ediyorum. Meslek olarak bunu yapacağım.”