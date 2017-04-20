Geleceğin ormanları birlikte yaratılacak

CTP ve AKEL Mağusa ilçeleri 22 Nisan Cumartesi saat 11.00’da Tuzla'da karting karşısındaki alanda düzenleyeceği etkinlikte ağaç dikecek. “Dostluk için bir ağaç da sen dik” sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikte iki toplumun insanları geleceğin ormanlarını yaratmak için el ele verecek. Mağusa İlçesi’nden yapılan açıklamada yeşil bir gelecek yaratmak için adada yaşayan tüm halkların birlikte düşünmesi ve hareket etmesi gerektiği vurgulanırken etkinliğe tüm halkın davetli olduğu belirtildi.