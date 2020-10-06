Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a su ilettiği ve bir süredir arızalı olan hat tamir edildi, şu sıralarda Geçitköy Barajı'na su akmaya başladı.

Tarım Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Emirali Deveci Kanal SİM’e açıkladı:

YSK kararı sonrası Geçitköy Barajı'ndaki tören iptal edildi. Deveci, “Konuşmalar yapılmayacak. Sadece Türkiye Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli Geçitköy Barajında yerinde inceleme yapacak. Konuyla ilgili bir yere konuşma yapar mı, onu kendisi bilir” dedi.