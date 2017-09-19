Geçitkale’de sanat dolu festival

Telsim’in iletişim desteği verdiği ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Geçitkale Kültür ve Sanat Festivali, beş günlük programın sonunda Kurtalan Ekspres konseriyle son buldu. Festivalde,konserler, halk dansları gösterisi ve şiir dinletileri yer aldı. Resim, heykel ve fotoğraf sergilerini de yoğun ilgiyle takip eden festival katılımcıları, yiyecek ve içecek standlarında yerel tadları tadma fırsatını da buldu.

Telsim’in Önce Kadın standlarının yer aldığı festivalde, kadınların kendilerinin ürettiği el emeği göznuru ürünler ve yiyecek standları yer aldı. Yine Telsim’in Benim Kıbrısım Fotoğraf Yarışmaları’nın sergisi de festival alanında yoğun ilgiyle gezildi.

TANPINAR: GEÇİTKALE’NİN SANAT SEVGİSİ TOPLUMSAL BELLEĞE ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR

Geçitkale’nin her geçen gün daha da geliştiğini ve güzelleştiğini söyleyen Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Geçitkale Belediyesi’nin kültüre, sanata ve tarihi eserlere sahip çıktığını belirtti. Telsim ailesi olarak, böylesi sanat ve kültürel etkinliklere her zaman destek sunmaktan büyük bir heyecan duyduklarını ifade eden Tanpınar, bölgenin önemli kültür ve sanat merkezlerinden biri haline gelen Geçitkale’de düzenlenen bu festivale iletişim desteği sunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Tanpınar, Geçitkale’de Kıbrıs’lı sanatçıların eserlerine yer verilmesini takdirle izlediklerini belirterek, bu çalışmaların toplumsal belleğe önemli katkılar sağladığını vurguladı. Festivalin kapanış programında, Fevzi Tanpınar’a, Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Festivalde, Yıltan Taşçı’nın “Geçitkale’nin Yüzleri III”, Sevcan Çerkez’in “Nanaylı Nene”, Karikatür ve KIBSAD’ın “Geçitkale’de Yaşam” fotoğraf ve heykel sergileri yoğun ilgi gördü.

Lirik Şiir Grubu’nun şiir dinletisi ile Yıltan Taşçı & Adamos Katsantonis, Geçitkale Belediye Korosu, Gruo Traffic, Doğn Baybora Five Star, Grup Zirve, Grup Yer6, Zeki Karahanoğlu, Geçitkale Belediye Olkestrası konserleri festivalde ilgiyledinlendi.

Festival, turnuvalarda dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra, Kurtalan Ekspress konseriyle son buldu.