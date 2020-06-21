Kıbrıs’ta ‘karşılıklı geçişlerle’ ilgili tam bir kaos yaşanıyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kararına göre bugünden itibaren Ledra/Lokmacı hariç tüm barikatlardan geçişler test karşılığı başladı.

Ancak, ‘KKTC Resmi Gazete’ye göre, ilk geçişte PCR testi yaptırmak kaydıyla, Kıbrıslı Rumlar 1 Temmuz’dan itibaren kuzeye geçebilecek. İki ‘yönetim’in geçilere yönelik farklı kararları ayrıca “ortak komite” toplantılarının göz ardı edilmesi kaosa neden oldu.

KKTC Bakanlar Kurulu kaos nedeniyle bu akşam saat 18:00’de olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin “son 72 saatte yapılmış test karşılığı” geçişleri serbest bırakmasına rağmen, pratikte bu uygulama da sonuç vermedi. Kıbrıslı Türkler, hangi koşullarda ve nerede test yapacağı sorusuna yanıt arıyor.

Geçişlerde ‘dil’ engeli

Kıbrıs Cumhuriyeti bugün itibariyle barikatlarda geçişleri başlatsa da test raporlarına yönelik “dil engeli”nin de ortaya çıktığı bildirildi. Polisler, belgelerin ‘İngilizcesi’ olmadığı için sorun çıkartıyor.

CyprusMail’in haberine göre, CyBC muhabirleri Aydemet (Ayios Dometios) barikatında Maronit ve Kıbrıslı Rumların geçişine izin verilmediğini kaydetti. Kıbrıs Haber Ajansı (CNA) ise Aydemet’te geçiş yapmaya çalışan bazı kişilerin Karpaz’da yaşayan Maronitlerin olduğunu yazdı. Bu kaynaklara göre, barikatlardaki Kıbrıslı Türk polisler, Covid-19 testi sonucu negatif çıksa da, metin İngilizce değil Rumca olduğu için geçiş izni vermedi. Kıbrıslı Türkler ise, araç kaydı için Kıbrıslı Rum polislere kadar ulaştı.