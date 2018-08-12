Geçiş noktasında uyuşturucu operasyonu

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine bugün sabahın erken saatlerinde Akyar geçiş noktasında operasyon düzenledi. Alınan ihbar üzerine operasyon için düğmeye basan narkotik ekipleri Kıbrıs’ın geçmeye çalışan ve baş harfleri A.T.N olan 21 yaşındaki Kıbrıslı Rum kadının tasarrufunda 600 gr “Metemfematin” türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Suçüstü tutuklanan A.T.N bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarılacak.

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