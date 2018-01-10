GAÜ’de tiyatro gösterisi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu (SMYO) öğrencileri, “İletişim Becerileri” dersi kapsamında tiyatro oyunu sergiledi.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sergilenen oyun, öğrenciler, akademisyenler ve GAÜ Yöneticileri tarafından ilgiyle izlenirken, sehnelenen oyun sonrasında öğrenciler ayakta alkışlandı. Gösterinin sonunda, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, sergilemiş oldukları başarılı oyundan dolayı öğrencilere temsilen Öğrt. Gör. Gökhan Güneyli’ye plaket takdim etti. Avcı yaptığı konuşmasında, öğrencileri sergiledikleri başarılı oyundan dolayı kutlayarak, her gün yaşanılan olayları, komedi tarzında başarılı bir şekilde sergilediklerini belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Avcı, öğrencilere derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

“İletişim Becerileri” dersi akademisyeni Öğrt. Gör. Gökhan Güneyli etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “İletişim Becerileri” dersi kapsamında öğrencilerin proje ödevi olarak "Acil Skeç Hattı - 444 0 Skeç" gösterisini sahnelediklerini belirtti.

