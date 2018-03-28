GAÜ'de renkli gece

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Multi Culturel Center (MCC) tarafından düzenlenen “Afrıcan Nıght” etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

GAÜ’nün özellikle uluslararası öğrencilerinin yoğun olarak ilgi gösterdiği gece de dans gösterileri, ülkelerle ilgili sunumlar ve yöresel şarkılar seslendirildi. Afrika atmosferini hissettiren öğrenciler dostça, vatansever, eğlenceli bir gece yaşattılar. Gecede özellikle etkinliğe özgü kıyafetler ve gerçekleştirilen yaratıcı makyajlar büyük ilgi gördü.