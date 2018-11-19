Futbolun efsane ismi Sevim Ebeoğlu'nu kaybettik

Kıbrıs futbolunun efsane isimlerinden 87 yaşındaki Sevim Ebeoğlu, bugün sabaha doğru tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Girne Akçiçek Hastanesi Başhekimi Dr. Ceyhın Birinci, Alzhemier hastası olan ve ilerleyen yaşı nedeniyle tedavi gören Ebeoğlu’nun bugün saat 03.30'da öldüğünü açıkladı.

Sevim Ebeoğlu, ismi en fazla bilinen futbol efsanelerinden biridir. Kıbrıs’ta ortak liglerin olduğu Kıbrıs Futbol Federasyonu (1934 – 1955) döneminde gol kralı olan ilk ve tek Kıbrıslı Türk Sevim Ebeoğlu, Kıbrıs futboluna damgasını vuranlar arasında önemli yer tutuyor. 2 kez AEL Limasol iki kez de Doğan Türk Birliği’nde gol krallığı yaşayan Sevim Ebeoğlu, AEL’in kazandığı 5 şampiyonluğun 3’üne imza attı. AEL’deyken 1950’de Panathnaikos (Yunanistan) ve Hava Gücü’ne, 1953’de İsrail’e karşı sahaya çıkan Sevim Ebeoğlu zaman zaman Kıbrıslı Türk takımları tarafından da takviye alındı. Uzun yıllar Doğan Türk Birliği Spor Kulübü’ne de farklı hizmetler sunan ve ismi Girne’deki Barış Parkı’na da verilen Sevim Ebeoğlu, adadaki iki toplumun yakınlaşması çabalarına da sportif bir çabayla destek verdi.

ADRES KIBRIS’A KONUŞMUŞTU

Ebeoğlu, on yaşında başladığı futbol aşkını ve bu tutkuyu yaşarken günümüze kadar yaşadıklarını okuyucularımızla paylaşmıştı;

1941 yılında ilkokul öğrencisi iken, dönemin en iyi futbolcularından ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmenimiz olan Moreket, bana futbolu aşıladı.

İskele’de şampiyonluğa oynadığımız bir maçta, attığım gol ile maçı kazandık ve seyirciler sahayı şişe yağmuruna tuttu

O dönem ayakkabılarımıza, deriden yaptığımız tıpları çakarak, çimde kaymadan top oynamaya çalışıyorduk.

Doğan Türk Birliği iki kere şampiyon olurken, ben de iki kere gol kralı oldum.

Lefter ile tanışmamız, Fenerbahçe’nin adaya ziyareti sırasında meydana geldi

Eşim evde yalnız başına tebrikleri kabul ederken ben, sahada şampiyonluk için mücadele vermekteydim.

Sevim Ebeoğlu’nun adres Kıbrıs dergisine verdiği özel röportajın tümünü okumak için TIKLAYINIZ