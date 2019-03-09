Futbolcular antrenmana çıkmadı

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda futbolcular yarın oynanacak Esentepe maçı hazırlıkları çerçevesinde dün yapılması planlanan antrenmana katılmadı. Oyuncuların yönetimin ilgisizliği ve verdiği sözleri tutmaması nedeni ile antrenmanı boykot ettiği öğrenildi.

Kupada Çarşamba günü Yenicami ile golsüz berabere kalan Baf Ülkü Yurdu, ligin 21’inci haftasında yarın Esentepe’nin konuğu olacak. Maç öncesi dün yapılması planlanan antrenmana oyuncular yönetimin ilgisizliği ve verdiği sözleri tutmaması nedeni ile çıkmadı. Teknik heyet 14.30’da yapılması planlanan antrenmanda hazır beklerken, oyuncular çalışmaya gelmedi. Aynı saatte yöneticilerin de antrenmana gelerek oyuncularla konuşması beklenirken, yöneticilerin de çalışmaya gelmediği bilgisi edinildi.