FODER’den Trodos gezisi
Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, geçtiğimiz hafta sonu Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.
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Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, geçtiğimiz hafta sonu Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.
Gün boyunca Peristerona – Xyliatos – Lagudera – Madari – Giberunda ––Monyad - Fini güzergahını takip ederek Mesapotamos - Cantara – Milomeni şelalelerine uğrayan FODER Üyeleri, birbirinden güzel fotoğraf çekimleri yaptılar.
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