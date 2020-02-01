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FODER’den Trodos gezisi

FODER’den Trodos gezisi

Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, geçtiğimiz hafta sonu Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

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Son haftalarda fotoğraf çekim gezilerini yoğunlaştıran FODER, geçtiğimiz hafta sonu Trodos bölgesindeki şelalelerde çekimler gerçekleştirdi.

Gün boyunca Peristerona – Xyliatos – Lagudera – Madari – Giberunda ––Monyad - Fini  güzergahını takip ederek Mesapotamos  - Cantara – Milomeni şelalelerine uğrayan FODER Üyeleri, birbirinden güzel fotoğraf çekimleri yaptılar.

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