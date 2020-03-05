FODER, Narikala 2019’a ev sahipliği yaptı

Mustafa ERKAN

FODER himayesinde "1st International Photo Exhibition Narikala 2019" Ödül töreni ve sergisi açılışı gerçekleştirildi.

Gürcistan'da düzenlenen FIAP, PSA, GPU, APG ve AFB patronajlı uluslararası fotoğraf yarışması sergisi Bedesten'de sanatseverlerle buluştu. Kokteyl eşliğinde gerçekleşen açılışta Gürcistan Dernek üyelerinin fotoğraflarından oluşan sunum yer aldı. FODER Dernek başkanı Mehmet Gökyiğit ve Gürcistan Fotoğrafçılar Derneği başkanı hoşgeldiniz konuşmasını yaptı.



Ödüllü fotoğrafların sergilendiği gecede yarışmacılara ödülleri verildi. Ülkemizden de bu yarışmada başarılı olanlara ödüllerinin verildiği açılışa birçok sanatsever yanında Photo Life Club ve Gürcistan Fotoğrafçılar Derneği üyeleri de hazır bulundu.