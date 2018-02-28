Filmiyle meşhur Kwai Köprüsü

Onur Erdoğan

Belli bir yaş üzerindeki çoğu kişinin çok iyi bildiği bir film Kwai Köprüsü. Filmi ilk başta hatırlayamayanların da ıslıkla çalınan film müziğini duyunca hatırlayacaklarına eminim. 1957 yılı ABD yapımı olan film, 7 dalda Oscar ödülü kazandı.

Yönetmenliğini David Lean’ın yaptığı film, 2. Dünya savaşında Japonlara esir düşen İngiliz askerlerine, Japonlar tarafından Kwai Nehri’nin üzerinde stratejik konumu çok yüksek olan bir yerde köprü yaptırmalarını konu alıyor. Teknik olarak çok bir özelliği sahip olmayan Kwai Köprüsü, gerek stratejik konumundan gerekse yapımdaki olaylardan dolayı filme konu oluyor.

İNGİLİZLER, İNGİLİZLERE KARŞI

Esir İngiliz askerleri başlarda köprü yapımına isteksizdir. Köprü yapımından sorumlu olan Japon Albay Saito, İngiliz askerlerinin komutanı olan Albay Nicholson’a psikolojik baskı uygular. Albay Saito ve Albay Nicholson arasında baskılar ve direnmelerle geçen psikolojik çatışma sonucunda, Albay Nicholson, Japonların kıskanacağı mükemmel bir köprü yapmak için bütün askerlerine emir verir. Fakat bu noktada durum değişir ve mükemmel bir köprü yapmak için çalışan İngiliz askerleri ile köprüyü yıkmaya çalışan İngiliz komandoları karşı karşıya gelir. İngilizler zor şartlar altında mükemmel bir köprü yapmaya çalışırken, kritik konumda olan köprüyü yıkmak için İngilizler bölgeye komando birliği gönderir.

Şu an ayakta duran köprü 2. Dünya savaşında yapılan köprü değil. İlk başta ahşap olan köprü birçok defa yıkılmış ve her seferinde yenisi daha güçlendirilerek yapılmış. En sonunda çelikten yapılan köprü halen ayakta duruyor. Yapımında ve savaş sırasında birçok kişinin ölümüne sebep olan köprü, artık turistlerin hizmetinde. Köprünün orada ölenler için bir de anıt dikilmiş.

MÜZELER

Köprünün hemen yanında 2 adet savaş müzesi bulunuyor. JEATH ( Japonya, İngiltere, Amerika, Avustralya, Tayland, Hollanda’nın baş harfleri) savaş müzesinde, 2. Dünya savaşı zamanında gerek savaşta gerekse köprü yapımında kullanılan araçlar, malzemeler ve ekipmanlar sergilenirken bahçesinde köprü yapımını canlandıran heykeller bulunuyor. Diğer müze de Art Gallery & War Museum. Burada da yine köprü yapımı ve 2. Dünya savaşı yıllarını konu alınıyor ama o dönemi canlandırmalar ve tablolarla sergileniyor.

Filmde konu olan Kwai köprüsü, Bangkok’un yaklaşık 130 km batısında Myanmar (Burma) – Tayland sınırına yakın Kwai Nehri üstünde bulunuyor. Bangkok’tan otobüsle gidilebileceği gibi oraya düzenlenen birçok turdan da faydalanmak mümkün. Günübirlik düzenlenen turlar çok pahalı değil.