Feslikan Grubu, Nazilli'de sahne aldı

Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu, Nazilli’nin kurtuluş şölenleri kapsamında gerçekleşen 17’nci Uluslararası 5 Eylül Bağımsızlık ve Folklor Festivali’ne katıldı.

Değirmenlik Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Festivale Nazilli Belediyesi’nin davetlisi olarak katılan Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Feslikan Grubu’nda, direktör Tahir Kaptanoğlu, eğitmen Enver Dinçol, Ayşe Usanmaz Dinçol ve Nurtaç Altan, müzik şefi Murat Çırakoğlu ve müzisyen Serin Aktaşlıda yer alıyor.