Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim: “Sayın Pilli isterse, projeler arşivde”

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim, bugün bazı yayın organlarında yer alan Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş dönem projelerine ilişkin Ali Pilli’nin açıklamalarına yanıt verdi, dörtlü koalisyon hükümeti döneminde hazırlanan KKTC Sağlık Sistemi’ne uyumlu projeleri, arşivlerde bulabileceğini belirtti.

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim’in açıklaması şöyle:

“Bugün bazı yayın organlarında yer alan Sağlık Bakanlığı’nın geçmiş dönem projelerine ilişkin Sayın Ali Pilli’nin açıklamalarına cevap verme ve kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duydum. Sayın Ali Pilli, Yeni Devlet Hastanesi ile ilgili BRT’nin arkasında bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait arazi için herhangi bir proje bulmadıklarını ve dolayısı ile sorunun o bölgeye ulan ulaşım sorunundan kaynaklanmadığını ifade etti.

“TC Yetkilileri ile 3 kez görüştük”

“Dörtlü koalisyon hükümeti döneminde Yeni Hastane Projesi ve sağlıktaki diğer güncel konularla ilgili Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile Sağlık Bakanı olduğum dönemde ben ve ekibim üç kez görüşme gerçekleştirdik. Bunlardan ilki Sayın Recep Akdağ ile diğer ikisi de Sayın Fahrettin Koca ile gerçekleşti. Üç toplantıda da Yeni Lefkoşa Devlet Hastanesi gündemdeydi. Sayın Fahrettin Koca ile yapılan son görüşmeden sonra KKTC Sağlık Bakanlığı ekibi Türkiye Cumhuriyeti’ne davet edildi. KKTC Sağlık Bakanlığı ekibinde dönemin müsteşarı Dr. Ömer Gür, Yataklı Tedavi Kurumları Müdürü Dr. Katayon Kobat, Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan ve Mimarlar Odası temsilcisi mimar Azmi Öge vardı. Ekip, TC Sağlık Bakanlığı Hastane Proje Departmanı ile çok yararlı görüşmeler yaptı ve KKTC Sağlık Bakanlığı, arazisine uygun olabilecek iki proje ile geri geldi.”

“Yol sorunu nedeniyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesini mercek altına aldık”

“Projeler üzerinde çalışmalarına devam eden ekip, 600 yataklı, istenirse 1200 yatak kapasitesine çıkarılabilecek bir hastane projesini araziye uyumlandırdı ve şahsıma sundu. Bu sunum sırasında Mimarlar Odası temsilcisi Sayın Azmi Öge bölgedeki yol sorununa dikkat çekti ve bu projenin başlaması halinde Mağusa-Lefkoşa anayolunun Hamitköy kavşağından itibaren felç olacağına vurgu yaptı. Konuyu Ulaştırma Bakanı Sayın Tolga Atakan ile görüştüğümde o da yol sorununu doğruladı ve şu anda o yolu yapmanın mümkün olmadığına işaret etti.

Bu gelişmelerden sonra ülkenin ciddi hastane ihtiyacından hareketle hemen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesini mercek altına aldık ve bu yerleşke içinde yapılabilecek 9600 metrekare beş katlı Kalp Hastanesi projesini çizdirdik. Yine Dipkarpaz Sağlık Merkezi projesi de Planlama İnşaat Dairesi’nden onaylanmış temel atılmayı bekleyen projeler arasındadır. Yine Yeni Değirmenlik Sağlık Merkezi de çizimi süren projeler arasındadır. Bu projelerin hepsi sağlıkta çağdaş alt yapıyı oluşturmak için çok önemlidir ve projelerin tümü Sağlık Bakanlığı Mimari Departmanı’nda mevcuttur.”

“Sayın Pilli isterse, projeleri arşivde bulabilir”

“Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli isterse bu projelerin hepsini Sağlık Bakanlığı arşivlerinden elde edebilir. Umarız ki; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık sistemi için yaşamsal olan bu projeler devam ettirilir ve hayata geçirilir. Bu projelerin hiçbiri şehir hastanesi modelinde planlanmadı. Hepsi KKTC Sağlık Sistemi’ne uyumlu projelerdir.

Unutmayalım ki sağlık hepimiz içindir!”