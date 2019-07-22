Eşini öldürmekle tehdit etti, tutuklandı

Lefkoşa’da eşini öldürmekle tehdit eden zanlı M.R tutuklanarak yargı huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cennet Koruk olayla ilgili bulguları aktardı.

Koruk, zanlının önceki gün Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet Tehdidi” , “Kanunsuz Bıçak Taşımak" suçlarıyla bağlantılı olarak tutukladığını söyledi.

Koruk, önceki gün saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, M.R’nin, eşinin evde yaşamasını istemediği gerekçesi ile şiddet tehdidinde bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Koruk, zanlının ayni gün zanlı Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest emri temin edilerek tutuklandığını belirtti.

3 gün tutukluluk

Koruk, “Tahkikatımız yeni başlamış olup aranmakta olan bıçak alınacak, ifadeler mevcuttur zanlı serbest kalması halinde aranacak emareye ve alınacak ifadelere müdahale etmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu aşamada zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep ederim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.