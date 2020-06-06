Erhürman: "Tayvan, Las Vegas, Singapur... Burası Kıbrıs"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, önce TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın arından da Başbakan Ersin Tatar'ın gündeme getirdiği "Singapur modeli"ne tepki gösterdi.

Erhürnan, "Tayvan, Las Vegas, Singapur... Burası Kıbrıs. Ne bu ülke bu sayılanlara benzer, ne de koşulları oraların koşullarına" dedi.

Erhürman'ın açıklmaası şöyle:

Tayvan, Las Vegas, Singapur... Burası Kıbrıs. Ne bu ülke bu sayılanlara benzer, ne de koşulları oraların koşullarına. Başka deneyimlerden de yararlanılabilir elbette ama bir an önce halk olarak kafa kafaya verip kendi koşullarımıza uygun bir sosyal ve ekonomik kalkınma projesini ortaya koymamız lazım... Çözüme kadar kendi ayaklarımız üzerinde durup yurttaşlarımıza hak ettikleri yaşam seviyesini sunabilmek, çözümün sonrasında da çözümün sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için...