Erhürman: Sokakta mücadele

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile "mücadeleye devam" dedi

Erhürman'ın paylaşımı şu şekilde:

Bugün mücadelenin yeni evresinin ilk günü. Bugünden itibaren sokaktayız. Yurttaşlarımızla birlikte olmaya, onları dinlemeye, sorunlarına çare aramaya, çözümleri birlikte üretmeye devam edeceğiz. Safları daha da sıklaştıracağız, daha fazla çalışacağız ve asla yılmayacağız. Mücadeleye devam...