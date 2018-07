Erhürman, komutanları kabul etti

Başbakan Tufan Erhürman, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekatı kutlamaları için KKTC’ye gelen TSK Temsilcisi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

TSK Temsilcisi Org.Atilla Gülan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve tüm TSK personeli adına 44. Barış ve Özgür Bayramı’nı kutlayarak, KKTC’nin Türkiye’yle birlikte bu coğrafyada varlığını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

Barış ve özgürlük içinde geçen 44 yılın bölgedeki ülkelere örnek olacak seviyede olduğuna inandığını belirten Gülan, bundan sonraki dönemde halklarının refahı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Başbakan Tufan Erhürman, 15 Temmuz faşist Yunan darbesinin ardından sürdürülen varoluş mücadelesinde 20 Temmuz’un en önemli gün olduğunu belirtti.

Erhürman, Kıbrıs konusunda 20 Temmuz’dan sonrasında ortaya çıkan yeni zemin doğrultusunda adil ve kalıcı bir çözüm bulmak için Kıbrıs Türk halkının her aşamada üzerine düşeni fazlasıyla yapmasına rağmen bugüne kadar çözüme ulaşılamadığını ifade etti. Erhürman, dünyanın resmen deklare etmese de bu çabayı görmesine karşın sorunun çözülmemiş olmasının yükünü Kıbrıslı Türklerin omuzlarına yığdığını kaydetti.

Tufan Erhürman, bunun kendileri açısından ciddi bir sıkıntı olduğunu dile getirerek, her şeye rağmen kapsamlı adil kalıcı bir çözüm için ellerinden geleni yaparken, bir taraftan sosyal ve ekonomik kalkınmayı en hızlı şekilde ileriye taşımaya çalıştıklarını söyledi. Erhürman, diğer taraftan da Kıbrıs Türkü’nün uluslararası alandaki varlığını herkesin kabul etmesi için çabaladıklarını belirtti.

Varoluş mücadelesinin hala farklı kollardan devam ettiğini ifade eden Erhürman, Türkiye’nin varlığının ve TSK’nın da her açıdan kendilerine destek olduğunu söyledi.

Erhürman, “20 Temmuz, bir kez daha bu varoluş mücadelesi neredeydi, nereye geldi, bundan sonra nereye götürülecektir hep birlikte bunu hesabını yapmanın zamanıdır” dedi. Erhürman, şehitlere rahmet dileyerek gazilere de sağlıklı uzun ömürler diledi.

