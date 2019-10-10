Erhürman, CHP’li Torun ve beraberindeki heyeti kabul etti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ziyaretlerde bulunmak için Kıbrıs’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun ile beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. CHP Milletvekili Torun’a, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve CHP KKTC Temsilcisi Mustafa Yürükçü eşlik etti. Görüşmede yerel yönetimler ve ekonomik işbirliği konuları ele alınırken, Seyit Torun ve beraberindeki heyet, Erhürman’a geçtiğimiz gün gerçekleştirilen CTP Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilmesinden dolayı tebriklerini iletti.