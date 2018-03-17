Ergün Serdaroğlu davası 16 Nisan'a kaldı

Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasında eşi Rasiha Serdaroğlu yargılanırken, davanın 3 tanığına ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında dosyalanan ve dün görüşülmesi beklenen dava, 16 Nisan’a ertelendi.

Ayşe GÜLER

Girne’deki ‘hamileliliği yasa dışı sonlandırma’ davasında eşi Rasiha Serdaroğlu yargılanırken, davanın 3 tanığına ulaşarak ifadelerine müdahale etmeye çalıştığı gerekçesiyle eski milletvekili Ergün Serdaroğlu hakkında dosyalanan dava, 16 Nisan’a ertelendi.

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda dün görüşülecek dava, Serdaroğlu’na dava dosyasının tebliğ edilmemesi nedeniyle başlayamadı.

Bilindiği üzere Serdaroğlu’nun eşi Rasiha Serdaroğlu ile ilgili önceki gün Yüksek Mahkeme tarafından istinaf kararı açıklanmıştı.

Alt mahkemede 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Serdaroğlu’nun cezası 2 yıla düşürülmüş, kararın açıklandığı gün Merkezi Cezaevi’nde kaldığı süreler hesaplanarak, serbest kalmıştı.

“Tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” suçlaması…

Hatırlanacağı üzere Başsavcılık tarafından Ergün Serdaroğlu’na 3 ayrı tanığa müdahalede bulunduğu gerekçesiyle 3 benzer dava dosyalanmıştı.

Serdaroğlu’na Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 118’inci maddesi uyarınca “Tanıkları yalan ifade vermeye ve doğru şahadeti gizlemeye teşvik etmek” suçlaması getirilmişti.

Soruşturma, milletvekili olduğu dönem başlamıştı

Hatırlanacağı üzere ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davasıyla ilgili olarak 2016 Temmuz ayı içerisinde davanın ön tahkikat duruşmaları aşamasında, tanık olarak dinlenen temizlik görevlisi Ş.Ş, Serdaroğlu’nun mahkemeye çıkmadan yaklaşık 15 gün önce çalıştığı otelde, müdürlerin lobisinde kendisini ziyarete geldiğini Mahkemede açıklamıştı. Savcılık talebiyle polis tarafından soruşturma başlatılmış, Serdaroğlu’nun 3 tanığa benzer müdahalede bulunduğu tespit edilmişti. Polis tarafından hazırlanan dosya Başsavcılığa gönderilmiş, dosya 1 yıl boyunca bekletilmişti. 7 Ocak’taki erken seçimde aday olamayarak dokunulmazlığı düşen Serdaroğlu hakkında Başsavcılık dava açmıştı.

Serdaroğlu, iddiaları kabul etmemişti…

Söz konusu dönemde YENİDÜZEN’e konuşan Serdaroğlu, hakkındaki iddiaları kabul etmemişti.

Serdaroğlu, suçlamaları reddetmiş, yasa dışı kürtaj davasıyla ilgili tanıklara herhangi bir müdahalede bulunmadığını açıklamıştı.

Hakkında açılan soruşturmanın ne aşamada olduğuna dair kendisinin bilgisi olmadığını belirten Serdaroğlu, “soruşturmayla ilgili ifade vermedim” diye konuşmuştu.

Soruşturmaya ilgili polisin kendisinden ifade almaya gittiğini ancak ifade vermeyi kabul etmediğini de aktaran Serdaroğlu, dosyanın hazır olunduğunu ancak kendisine herhangi bir bilgi verilmediğini de kaydetmişti.