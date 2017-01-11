Larnaka'da geçirdiği feci kazanın ardından yoğun bakımda tedavi gören mühendis, emekli bürokrat Engin Ömer Kunt uyandırıldı.

Kunt'un sağlık durumunun iyi, şuurunun açık olduğu öğrenildi.

11 gündür Larnaka Hastanesi'nde tedavi gören Engin Ömer Kunt, oksijen desteğine ihtiyaç duymadan nefes alabiliyor ve iletişim kurabiliyor.

Larnaka Hastanesi'nden alınan bilgiye göre Kunt'un genel sağlık durumuyla ilgili bugün kapsamlı bir değerlendirme yapılacağı, uygun görülmesi halinde Yoğun Bakım'dan çıkarılarak normal servise alınacağı belirtildi. Kunt'un yoğun bakımdan çıkarılmasının ardından, Ortopedi Servisi'ne aktarılarak, diğer operasyonlarının yapılması planlanıyor.

Engin Ömer Kunt, 1 Ocak günü Larnaka'da eşiyle birlikte trafik kazası geçirmişti. Eşi Ferdiye Kunt'un sağlık durumu iyi, kalçasındaki kırık nedeniyle Larnaka Hastanesi'nde en az bir hafta daha müşahede altında tutulması bekleniyor.