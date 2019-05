“Elimi kullanmak istiyorum”

Devrim DEMİR

Güzelyurt’ta Şubat tatilinde harçlık kazanmak için et dağıttığı kasap dükkânında, elini kıyma makinesine kaptıran 15 yaşındaki Yusuf Can Kotan zor günlerden geçiyor.

Sağ elini kıyma makinesine kaptıran ve 5 parmağı kopan Kotan, yaşadığı korkunç olayın ardından tansiyon hastalığının yanı sıra kalp ritim atışlarında da ciddi sıkıntı yaşıyor.

Geçirdiği travma nedeniyle psikolojisi bozulan 15 yaşındaki genç, psikolojik yardım alıyor.

Baba Faruk Kotan, üç aydır çalmadığı kapı bırakmadı.

Oğlunun ameliyat olması için çaldığı tüm kapılardan olumsuz cevap alan Faruk Kotan, yaşadıklarını YENİDÜZEN’e anlattı.

Korkudan tansiyon hastası oldu

Üç ay öncesine kadar çevresi tarafından hareketliliği tanınan 15 yaşındaki genç, harçlık kazanmak için çalıştığı kasap dükkânında 11 Şubat tarihinde elini kaptırdığı kıyma makinesinde 5 parmağını kaybetti.

Yaşadığı acı ve korku nedeniyle tansiyon hastası olan 15 yaşındaki Yusuf Can, kalp ritimlerinde de problem yaşıyor. Evden dışarı ailesinin zoru ile çıkan genç, elini kullanamadığı için okulda sadece derslerini dinleyebiliyor.

Beklemediği bir olayın ardından sağ elini tamamen kullanamayan genç, geçirdiği travma nedeniyle psikolojik tedavi görmekte.

Üç ayda üç büyük ameliyat

Korkunç olayın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesinde 11 Şubat tarihinde birinci ameliyatını olan Yusuf Can Kotan, ardı ardına iki büyük ameliyat daha geçirdi.

Yusuf Can’ın kasıklarından parça alan doktorlar kaza geçiren eline deri olarak parça taktılar.

15 yaşındaki gencin en büyük hayali ise bir an önce eline kavuşmak.

Yusuf Can’ın ameliyatı burada yapılamıyor

YENİDÜZEN’e konuşan Faruk Kotan, oğlunun Şubat tatilindeyken kendi harçlığını çıkarmak için isteği doğrultusunda Güzelyurt’ta bir kasapın yanında et dağıttığını anlattı.

Olayın 11 Şubat tarihinde akşamüzeri olduğunu kaydeden Kotan, daha önce kıyma makinsei ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan oğlunu kıyma yapmak için makine önüne koyduklarını ve oğlunun elini makineye kaptırdığını söyledi.

Kotan, “Olay olduktan yarım saat sonra bilgimiz oldu ve hemen Lefkoşa Hastanesine koştuk. Vakayı ben burada öğrendim, ameliyata aldılar ve oğlumun artık 5 parmağı da yok. 20 gün hastanede kaldık, Mart ayından bu yana haftanın iki günü pansuman için Lefkoşa Devlet Hastanesine geliyoruz. Biyonik ve protez el taktırması gerekiyor ve bu ameliyatlar da ne yazık ki burada yapılamıyor” dedi.

Kotan: “Çaldığım tüm kapılar yüzüme kapandı”

Maddi durumu oğlunun ameliyat olması için yeterli olmayan çaresiz baba, üç aydır sesini duyuramadı. Oğlunun ameliyat olması için bir yardım kampanyası talebinde bulunacak muhatap bulamadığını dile getiren gözü yaşlı baba, “Oğlum daha 15 yaşında gözümüzün önünde mutsuzluğunu izliyorum. Biyonik el takılması için doktorlar en az 17-18 bin Euro’dan bahsederken, protez el için en az 100 bin TL’ye ihtiyaç var. Benim bu parayı bulmam mümkün değildir. Ameliyatlar zaten burada yapılamıyor, Yusuf Can’ın Türkiye’ye sevk edilip uzun bir sürede orada olması gerekiyor.”

“Biri sesimizi duysun”

YENİDÜZEN aracılığı ile hayırseverlere seslenen Faruk Kotan, ailece psikolojilerinin çok bozulduğunu iki çocuk ve eşinin eline baktığını 3 aydır 15 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde travma yaşadığına değindi. Maddi imkânlarının tedavi için mümkün olmadığını ifade eden Kotan,” Biri sesimizi duysun, bu çocuk daha 15 yaşında. 3 aydır gitmediğim çare aramadığım kapı kalmadı. Bize yardım edin” sözlerini ifade etti.

Yusuf Can: “Bana yardım edin, elimi kullanmak istiyorum

Orat okul üçüncü sınıf öğrencisi Yusuf Can 18 yaşındaki abisi ve babası ile haftanın iki günü pansuman için Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne geliyor. Kısa bir süre sonra pansumanları tamamlanacak olan Yusuf Can, ameliyat olup elini kullanmak istiyor. Yusuf Can yaşadığı korkunç olayı YENİDÜZEN’e anlattı.

“Tatilimi değerlendirip bir yandan da harçlığımı kazanmak için kasap dükkânında çalışıyordum. 11 Şubat tarihinde kıyma yapmamı istediler, ne olduğu anlamadım ve bir anda kolumu kaptırdım. Çok acıydı benim için. Yaşadıklarım, geçirdiğim ameliyatlar psikolojim bozuldu. Okuluma ailemin zoru ile gidiyorum çünkü elimi kullanamıyorum. Bu yüzden kendimi iyi hissetmiyorum. Okulda yazamıyorum sadece dersleri dinliyorum. BU olayın ardından tansiyon hastası oldum ve kalp çarpıntısı yaşıyorum. Psikolojik destek alıyorum, bunlar yaşadığım korkudan kaynaklanmış. Sesimi duyun, ailemin maddi gücü yeterli değil. Ameliyat olmak istiyorum, elimi kullanmak istiyorum lütfen bana yardım edin” dedi.