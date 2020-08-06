Elçilik önünde ‘sıcak’ saatler

Devrim DEMİR

Onlarca kişi, ‘çöken sistem’ gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde saatlerce bekledi. Uzayan kuyrukta saatlerce işlem yapmak için kavurucu sıcak altında bekleyenler, çileden çıktı.

Ülkedeki salgın durumunu göz ardı edenlerin mesafe kurallarını ihlal ettiği gözlemlenirken, işlem yaptırmak isteyen onlarca kişi görevlilerle tartıştı, zaman zaman sesler yükseldi.

YENİDÜZEN’in güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, sistemde Ankara’dan kaynaklı bir sıkıntı oldu, işlemler aksadı.

Kavurucu sıcak altında sabahın erken saatlerinde işlem yapmak için Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önüne gelen onlarca kişi ise bayramdan önce yine aynı sorunların yaşandığını, iki gündür gidip gelmelerine rağmen kapı önünde bekletilerek işlem yapmadan ayrılmak zorunda kaldıklarını öne sürdü.

Bekleyenler ne dedi? Bekleyenler ne dedi? …

Anıl Özdemir: “Bayram öncesinden bekliyoruz”

“Türkiye’ye döneceğimiz için mal beyanında bulunmak için geldim. Bayramdan önce yine gelmiştim, sistemde sıkıntı olduğu gerekçesi ile sürekli başka güne ötelendi. Bayram tatili bitti, iki gündür işlem yapmak için geliyorum hala sistem çöktü diyerek işlem yaptıramıyoruz.”

Elif Tutay: “Canımızı çıkarta çıkarta işlem yapıyorlar”

“Eşim 2019 yılında vatandaş oldu, şimdi işlemler için ben ve iki çocuğum başvurmak için her şeyimiz hazır sabah altı buçukta geldik. Burada yapacağımız tek işlem vatandaşlık için bir kâğıt almak. Eşim kronik hasta bu kalabalığa girmemesi lazım, insanlar sırada üst üste bekliyor. İki küçük çocukla sabahın erken saatlerinde buraya geldik, salgın nedeniyle işlemler sözde randevu sisteminde ama öyle bir şey yok. 15 Temmuz tarihinden bu yana gidip geliyoruz, canımızı çıkarta çıkarta işlem yapıyorlar. Kavurucu sıcak altında onlarca insan çaresiz bir şekilde beklemeye devam ediyor.”

Feride Gök: “Kaba ve kırıcı konuşuyorlar”

“Nüfus kâğıt örneği almak için bayram öncesinden bu yana gidip geliyorum. Her gelişimde aynı sorun sıra numarası yok, randevulu işlem yapılıyor. Bayram öncesi de geldim, bayram sonrası yine iki gündür gidip geliyorum sistem yok dendi evlerimize geri gönderildik. Hamileyim bu sıcakta kendimizi koruyacak oturacak bir yer dahi yok. Burada insanlara çok kötü davranıyorlar kaba ve kırıcı konuşuyorlar. Bir çözüm bulunmasını istiyorum. Randevulu çalışmaya karşı değilim ama bunu düzgün yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Vatandaş olmak için sadece bir nüfus kâğıdına ihtiyacım var. Gidip gelmekten çok yoruldum.”

Bahire Erdoğan: “Yıllardır bitmeyen çile”

“Randevu sistemi olduğu halde bunca insan kuyruk çilesi çekiyor. Sabahın erken saatlerinde onlarca insan işlem yaptırmak için buraya gelse de durum aynı değişmiyor. 1996 yılından bu yana bu sorun çözülmedi yıllardır aynı eziyeti tekrar tekrar yaşatıyorlar.”