Unite Cyprus Now (UCN), Kıbrıs’taki tüm yetkili taraflara “ekonomik işbirliği önündeki tüm idari, fiziksel, yasal ve psikolojik engelleri kaldırmaları” çağrısı yaptı. Derinya geçiş noktasının açılması için gerekli adımları atılmasına işaret eden UCN, yeni geçiş noktalarının da açılmasını istedi.

Açıklamanın tam metni şu şekilde:

Ekonomik işbirliği ve geçişler önündeki tüm engelleri kaldırın

Kıbrıslılar, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmaksızın dirençli ve istikrarlı bir ekonomiye sahip olamayacaklarını tekrar tekrar yaşayarak görmektedirler. Kıbrıs’ın kuzeyinde son dönemde yaşanan gelişmeler – aynı birkaç yıl önce Kıbrıs’ın güneyinde yaşanan ekonomik kriz örneğinde olduğu gibi – sürdürülebilir, güçlü bir ekonomi ve müreffeh bir adanın, sadece Kıbrıs sorununun çözümü halinde mümkün olabileceğini ortaya koymaktadır.

Bölünmüşlük nedeniyle sürekli olarak potansiyelinin çok altında kalan Kıbrıs ekonomisi, krizlere ve mali istikrarsızlıklara açıktır. Çözüm, Kıbrıs’ın siyasi ve ekonomik ilişkilerini normalleştirecek, daha fazla yabancı yatırımdan turizme, gemicilikten inşaata, eğitimden gayrı menkule ve ticarete, birçok alanda büyük fayda sağlayacaktır. Çözüm durumunda Kıbrıs’ın doğalgazını gelire dönüştürmesi de çok daha kolay olacaktır.

Bu bakımdan, her iki taraftaki yetkililere, Kıbrıs sorununun çözümü çabalarına bir an önce devam etmeleri ve bu arada da, ekonomik işbirliği önündeki tüm idari, fiziksel, yasal ve psikolojik engelleri kaldırmaları çağrısı yaparız.

Bu bağlamda, Kıbrıslı Türk yetkililer, daha fazla gecikmeden Derinya geçiş noktasını açmak için gerekli adımları atmalıdırlar. Aplıç ve ek geçiş noktaları da, adanın toplumları arasındaki teması, diyaloğu; ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini artıracak olan geçişleri azami düzeye çıkarmak için açılmalıdır. Şüphesiz ki bu, Kıbrıs sorununun çözümüne de çok olumlu bir katkı yapacaktır.

Her iki tarafındaki yetkililerin, yeni geçiş noktaları açmak bir yana, mevcut geçiş noktalarının sorunsuz çalışmasını bile sağlayamadığını büyük bir hayal kırıklığı içerisinde izlemekteyiz. Son haftalarda personel yetersizliğinden dolayı Kermiya ve Akyar geçiş noktalarında kilometrelerce uzunlukta kuyruklar oluşmaktadır.

Yapısal ve organizasyonel sorunların yanı sıra, geçişler bazen de tamamıyla engellenmektedir. Örneğin bu ay başında, Kıbrıs’ın güneyindeki bir grup motosikletli, hiçbir cezai yaptırıma maruz kalmaksızın geçiş noktalarını kapatmıştır. Evrensel temel bir özgürlük olan dolaşım özgürlüğü kapsamına giren geçişler gözetilmeli, kolaylaştırılmalı ve teşvik edilmelidir.