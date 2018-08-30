'EK MESAİ'SİZ SAATLER

KTAMS, Kamu-Sen, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Güç-Sen’in örgütlü olduğu alanlarda, eylem nedeniyle sıkıntılar yaşandı.

Ayşe GÜLER-Salih ARICI

Kamuda örgütlü 5 sendika üyelerinin ‘ek mesaiye kalmama’ eylemi dün başladı, saat 14.00’den sonra birçok noktada ‘hayat durdu’.

KTAMS, Kamu-Sen, Tıp-İş, Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile Güç-Sen’in örgütlü olduğu alanlarda eylem nedeniyle sıkıntılar yaşandı.

Sağlıktan, Ercan Havaalanı’na, geçiş noktalarından limanlara kadar neredeyse tüm sektörlerde işlemler yapılmadı.

Hükümet kanadında, sorunların en aza indirgenmesi için gün boyu yoğun mesai harcandı.

Hastaneler bomboş…

Eyleme, sağlık çalışanlarının da destek vermesi nedeniyle ek mesaiye kalmayan hemşirelerden daha iyi hizmet alabilmek için hastanelerdeki birçok bölüm birleştirildi.

Sağlık durumu iyi olan, özel bakıma ihtiyacı olmayan hastalar evlerine gönderildi, acil hastalar YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hastaların çıkış işlemlerinin gerçekleştiği ‘vezne’ bölümü de saat 14.00’den sonra kapatıldı.

Acil serviste ciddi yığılmalar yaşandı.

Gemiler limana yaklaşamadı…

Gümrük memurlarının eylemde olmasından dolayı hem Mağusa hem de Girne Limanlarına yük gemileri yaklaşamadı, açıkta bekledi.

Limanda olan gemilerden ise boşaltım işlemi gerçekleşmedi.

Girne Limanı’na gelen birçok tırın girişine izin verilmedi.

Geçiş noktaları ve Ercan Havaalanı’nda saat 14.00’ten sonra vergisi beyan edilmeyen mallar ile ilgili işlemler yapılmadı, araç ve valiz kontrolü gerçekleşmedi.

Ek mesainin yapılmadığı saatlerde yurt dışından gelen ve geçiş noktasından geçmek isteyen hiçbir araca ‘geçici seyahat belgesi’ verilmedi.

Geçiş noktaları ve Ercan da ‘kontrolsüz’…

Limanlarda yaşanan sıkıntı, hem geçiş noktaları hem de Ercan Havaalanı’nda da devam etti.

Saat 14.00’ten sonra vergisi beyan edilmeyen mallar ile ilgili işlemler yapılmadı, araç ve valiz kontrolü gerçekleşmedi.

Ek mesainin yapılmadığı saatlerde yurt dışından gelen ve geçiş noktasından geçmek isteyen hiçbir araca ‘geçici seyahat belgesi’ verilmedi.

Hemşirelerden daha iyi hizmet alabilmek için hastanelerdeki birçok bölüm birleştirildi.

Sağlık durumu iyi olan, özel bakıma ihtiyacı olmayan hastalar evlerine gönderildi, acil hastalar YDÜ Hastanesi’ne sevk edildi.

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde hastaların çıkış işlemlerinin gerçekleştiği ‘vezne’ bölümü de saat 14.00’den sonra kapatıldı.

Acil serviste ciddi yığılmalar yaşandı.

SAĞLIKTA NELER YAŞANDI?

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı

“Bölümler birleştirildi, ‘acil’ hastalar YDÜ’ye sevk edildi, çıkış işlemleri yapılamadı…”

Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, ek mesai yapmama eyleminden bütün hastanenin etkilendiğini söyledi.

Başhekimlik olarak, bir dizi tedbir aldıklarını ifade eden Dizdarlı, öğleden sonra hastanede görev yapan hemşirelerden en iyi şekilde yararlanabilmek için birçok bölümün birleştirildiğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Dizdarlı, Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde Cerrahi Servis ile Kalp ve Damar Hastalıkları Servisi, Göz Hastalıkları Servisi ile Dahiliye Servisi’nin, Ortopedi Bölümü ile de Üroloji Bölümü’nün birleştirildiğini kaydetti.

Sağlık durumları iyi olan, özel bakıma ihtiyacı olmayan hastaların evlerine tedaviye gönderildiğini açıklayan Dizdarlı, acil hastaların da YDÜ Hastanesi’ne sevk edildiğini belirtti.

Dizdarlı, öğleden sonra hastaneden çıkış yapmak isteyen hastaların başvurularının eylem nedeniyle gerçekleşemediğini, giriş işlemlerinde ise öğleden sonra olsa dahi herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını ifade etti.

Dizdarlı, eylem nedeniyle Acil Servis’te de ciddi yığılma yaşandığını da dile getirdi.

Hem Mağusa, hem de Girne limanlarına yük gemileri yaklaşamadı, açıkta bekledi.

Limanda olan gemilerden ise boşaltım işlemi gerçekleşemedi.

Girne Limanı’na gelen birçok tırın girişine izin verilmedi.

GEÇİŞ NOKTALARI, ERCAN VE LİMANLARDA NE OLDU?

GÜÇ-SEN Başkanı Kemal Dağman:

“Gemiler limana yaklaşamadı, yük boşaltılamadı, tırlar limanda kaldı, gümrük işlemleri durdu”

GÜÇ-SEN Başkanı Kemal Dağman ise gümrük çalışanlarının ek mesaiye kalmaması nedeniyle birçok geminin açıkta beklemeye alındığını, limanlara yaklaşamadığını belirtti.

Dağman, Mağusa’da bir yük gemisinden boşaltma işleminin yapılamadığını, Girne Limanı’nda ise birçok tırın giriş işleminin gerçekleşemediğini kaydetti.

Hem geçiş noktaları hem de Ercan Havaalanı’nda eşya gümrüklemesi, vergisi beyan edilmeyen mallar ile ilgili işlemlerin, araç ve valiz kontrolünün yapılmadığını ifade eden Dağman, saat 14.00’ten sonra yurt dışından gelen araçların hiçbirine geçici seyahat belgesi verilmediğini söyledi.

Dağman, bugünün tatil olması, tüm işlemlerin Cuma gününe kalmasına rağmen, öğlene kadar yetişemeyeceğini, bu nedenle de problemlerin daha da büyüyeceğini sözlerine ekledi.