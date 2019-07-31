Eğlence plaja iniyor

Yaz sezonu gece ve eğlence hayatı hız kesmeden devam ederken Girne’nin en popüler mekanı Coco Bongo Island’da sürpriz etkinliklerle misafirlerini eğlendirmeye devam ediyor. Hemen her gün birbirinden farklı etkinliklerle her kesime hitap eden mekan, önümüzdeki Pazar günü gerçekleştireceği plaj partisine hazırlanıyor.

Geçtiğimiz haftalarda “Sunday Funday” ismi altında yoğun bir katılımla gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi olacak programda kendine has tarzı ve enerjisi ile DJ EKKO kabin başında olacak. Özel Coco Bongo Island dansçılarının da eşlik edeceği program saat 14.00’te başlayacak ve güneşin batışına eşlik edecek.