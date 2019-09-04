Editörün notu

Ağustos ayı, hiç de beklendiği kadar sakin geçmedi. 9 Ağustos tarihinde liderlerin ‘gayrı resmi’ görüşmeleri sonrasında yürütülen diploması sonuçlarını verdi ve son gelen haberlere göre liderler Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 28 veya 29 Eylül tarihinde New York’ta bir görüşme gerçekleştirecekler. Görüşme ve akibinde neler olacağı her ne kadar tahmin edilemese de, Kıbrıs Sorunu denilen yumağın gündemlerimizi bir şekilde meşgul etmeye devam edeceği kesin.

Ağustos ayında yer yer doğal gaz aramaları ve gerilen tansiyon yanında düşündünyamız ve ifade özgürlüğü açısından bir başka üzüntü veren olay ise kadim tiyatrocu Yaşar Ersoy’a uygulanan sansür oldu. Sansürün devlet eliyle hâlâ uygulanabiliyor olması, ister istemez, acaba ne kadar özgür bir ortamda olduğumuzu sorgulamamıza yol açmıyor mu? Devlet yetkililerinin eleştiriye yönelik bu tepkileri akla Fransız filozof Louis Althusser’in “Devlet ve Devletin İdeolojik Aygıtları” derken kastetmiş olduğu kurumları getirmedi değil. Demek ki, 2019 yılında olmamız, sansürün ortadan kalkmış olması anlamına gelmedi ve belli ki gel(e)meyecek. Belli ki, sansür ve sansüre karşı gerçekleştirilen duruşun sesi yükselmedikçe, sansürü uygulayabilecek olanlar ellerinde olan gücü kullanmaya devam edecek. Herkesin ezbere bildiği durum aslında bir realite: Sansür bugün “onlara” uygulanırken, yarın “bize” de pek tabii uygulanabilir. Sansürün gerçekten ortadan kalkacağı, kültürümüze yerleşeceği o güne kadar mücadeleye devam etmek gerekiyor belli ki.

Gaile olarak Ağustos ayında birçok farklı konuya değinmeye çalıştık. Bu aykı Gaile’miz birbirinden farklı birçok konuya değinerek, var olan gailelerimize dair ufak pencereler açmaya çalışıyor diyebiliriz. Antigone oyunundan barış kavramına, (post)modern dünyada bireyin zaman ve mekân ile ilişkisinden sosyal medyanın hayatlarımızdaki yerinin ne olduğu sorgusuna, yolsuzluktan Çernobil ve Fukuşima ile bugünün Kıbrıs’ı üzerine değişik konulara temas etmeye çalıştık. Tatil döneminin bir çoklarımız için bittiği bu günlerde, keyifli okumalar dileriz…

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