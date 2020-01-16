Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bugün trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde dört aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın nasıl olduğu henüz netleşmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.