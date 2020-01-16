Dört aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bugün trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
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Lefkoşa-Girne Anayolu’nda bugün trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye, Lefkoşa – Girne Anayolu üzerinde dört aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazanın nasıl olduğu henüz netleşmezken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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