Dört araç birbirine girdi

Dikkatsizlik, ihmalkarlık ve sağ şeride geçme kaza getirdi, Mağusa-Karpaz anayolu üzerindeki Kalecik virajında bugün öğle saatlerinde meydana gelen ve dört aracın karıştığı kazada üç sürücü hafif yaralandı.

Kaza sonucu hafif yaralanan üç kişi, İskele Sağlık Merkezi’nde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Bugün öğlen saatlerinde Mağusa-Karpaz anayolu üzerindeki Kalecik virajında, 31 yaşındaki Ahmet Yalçın, yönetimindeki TMM 435 plakalı salon araç ile Karpaz istikametinden Mağusa istikametine seyrettiği sırada, ‘dikkatsizlik, ihmalkarlık ve sağ şeride geçmesi’ nedeniyle, o esnada karşı şeritten gelen 21 yaşındaki Fikret Gül yönetimindeki RD 473 plakalı aracın sağ ön kısmına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan RD 473 plakalı araç, o esnada yolda seyir halindeki 21 yaşındaki Turist Ashlea Rose Hogan yönetimindeki LB 344 plakalı araca çarpıp, oradan 33 yaşındaki Osman Rüzgar yönetimindeki PM 375 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu TMM 435 plakalı araç sürücüsü Ahmet Yalçın, RD 473 plakalı araç sürücüsü Fikret Gül,LB 344 plakalı araç sürücüsü Ashlea Rose Hogan hafif yaralandı. Yaralılar, İskele Sağlık Merkezi’nde ilk yardım tedavisinin ardından taburcu oldu.

Fotoğraf: Sosyal medya / Galip Göçen Arık