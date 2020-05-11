Dolandırıcılara dikkat!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 1500 TL ücret desteği için yapılan başvurularla ilgili uyarıda bulundu: “Dolandırıcılık amaçlı bir sayfa oluşturuldu; itibar etmeyin”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Yerel İşgücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü kapsamında, Covid-19 salgını sürecinde belirlenen kriterler çerçevesinde verilecek 1500 TL ücret desteği için yapılan başvuruların ihtiyat.gov.ct.tr adresinden takip edilebileceğini duyurdu.

Bakanlık bu web sitesi dışında başka bir web sitesine itibar edilmemesini ve kişisel bilgilerle hesap numaralarının paylaşılmamasını istedi.

Bakanlık açıklamasında destek başvurusunun sorgulanması için internette sahte bir sayfa oluşturulduğunu da ifade edildi ve “Söz konusu sayfanın Bakanlığımız ve İhtiyat Sandığı Dairesi ile hiç bir ilgisi olmayıp, tamamen dolandırıcılık amacıyla oluşturulduğu anlaşılmaktadır” denildi.