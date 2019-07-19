“Doğal gazın uzlaşma aracı olmasını temenni ediyoruz”

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, doğal gaz konusunda işbirliği çağrısını yeniledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, 20 Temmuz töreni için ülkeye gelen yabancı parlamenterleri kabul etti.

Adanın etrafındaki doğal kaynaklara değinen Uluçay, adanın münhasır ekonomik alanında bulunan doğal gazdan edilecek ekonomik değerinin sadece adaya değil bölge ülkelerine ekonomik refah getireceğine, gerginlik ortamını kaldıracağına inandıklarını, bu çerçevede Kıbrıs Cumhuriyeti’ne işbirliği çağrısını tekrarladığını söyledi.

“Bu doğal gazın ekonomik değer yaratarak bir çatışma unsuru değil, bir uzlaşma aracı olmasını temenni ediyoruz” diyen Meclis Başkanı Uluçay, bunun bölge coğrafyasının huzur ve refah için önemli bir etkisi olacağını kaydetti.

Uluçay, Ada etrafındaki doğal gaz zenginliklerinden dolayı, Ada’nın, sadece iki halkı değil, bölge coğrafyasını etkileyen bir unsura dönüştüğünü, bundan dolayı uluslararası toplumun buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

Uluçay ayrıca, Kıbrıs Türkü’nün ülkenin ekonomisinin ve demokrasisinin gelişmesi için çabalarken, uluslararası arenada yer almak için de mücadele verdiğini belirtti.