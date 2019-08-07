Diyabetsiz yaşama merhaba

Diyabetik diyete ve ilaç kullanımına rağmen, 9 yıldır kontrolsüz diyabet sorunu bulunan ve insülin kullanmak istemeyen 54 yaşındaki hülya dereli, tip 2 diyabet hastalığından cerrahi yöntemle kurtuldu. Kıbrıs’ın ilk tip 2 diyabet cerrahisini uygulayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, günümüzde artık tip 2 diyabetin tedavi edilebildiğini, halkın artık diyabetle yaşamaya devam etmek zorunda olmadığını kaydetti.

Tip 2 Diyabet hastası olan ve insülin kullanmak istemediğini ifade eden ve kesin tedavi arayışı ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne başvuran Hülya Dereli’nin yapılan ameliyat öncesi kontrolleri sonrasında, cerrahi operasyona uygun olduğu saptandı. Operasyonu gerçekleştiren genel cerrahi, obezite, diyabet ve reflü cerrahisi uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan, kontrolsüz diyabeti bulunan hastaya Tip 2 Diyabet cerrahisi uyguladıklarını söyledi.

Dereli: “Operasyona bağlı hiçbir ağrı, acı hissetmedim. Kendimi çok iyi hissediyorum.”

9 yıldır diyabetle mücadele eden ve son dönemde buna bağlı olarak böbrekler ve gözlerinde hasar gelişmeye başladığını söyleyen Hülya Dereli, arkadaş tavsiyesi ile başvurduğu Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde Op. Dr. Serkan Ayhan tarafından gerçekleştirilen fiziki muayenesi sonrasında, tedavi süreciyle ilgili yapılan açıklamaları güven verici ve inandırıcı bulduğunu ifade etti. Kısa bir süre içerisinde ameliyat kararı verdiğini ifade eden Hülya Dereli, taburculuk öncesi yaptığı açıklamalarında, operasyon sürecinin çok rahat geçtiğini, herhangi bir ağrı, acı hissetmediğini, aksine kendini çok iyi hissettiğini söyledi.

Obezite, Diyabet ve Reflü Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Serkan Ayhan ise, 9 yıldır antidiyabetik ilaç tedavisine rağmen kontrolsüz şeker hastalığı ile mücadele eden ve organ hasarları başlamaya yüz tutan Hülya Dereli’nin, şeker hastalığının cerrahi tedavisi ile ilgili Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne başvurduğunu söyledi.

“Operasyon öncesi tetkikler diyabet cerrahisinin başarı düzeyine ışık tutuyor”

Diyabet cerrahisine uygunluğunun araştırılması ile ilgili yapılan kan tetkikleri ve fiziki muayene sonrasında, hastanın cerrahiye uygun ve %87 oranında tedavi başarısı sağlanacak durumda olduğu sonucunu elde ettiklerini ifade eden Op. Dr. Serkan Ayhan, hasta onayını da alarak, Hülya Dereli’nin kapalı olarak, “Illeal Interposition with Sleeve Gastrectomy” yöntemiyle ameliyatını gerçekleştirdiklerini söyledi. Op. Dr. Serkan Ayhan, operasyonla ilgili şunları kaydetti; “Operasyon yaklaşık 5.5 saat sürdü. Ameliyat ile mideyi tüpleştirerek bağırsakların ilk kısmı ile son kısmının yerini değiştirdik. Buradaki amacımız hastanın çok yemesini, çok su içmesini ve sık idrara çıkmasını engellemek ve aynı zamanda normalde bağırsakların son kısmında bulunan ve operasyon sırasında yukarıya taşınan GRP1 hormonunun pankreasta insülin yapımını uyararak, şeker hastalığını kontrol altına alınmasına yardımcı olmaktı.”

Ayhan: “Operasyon sonrası 2. günde hastanın şekeri 300’den 150’ye, ilk hafta sonunda ise 113 seviyelerine geriledi”

Ameliyat sonrası sürece de değinen Op. Dr. Serkan Ayhan’ın hastanın operasyon sonrası 5. saatte ayağa kalkarak dolaştığını, yok denecek kadar az ağrı hissettiğini, operasyona bağlı tüm sürecin olması gerektiğini devam ettiğini, hastaya ertesi gün ağrı kesici dahi verilmediğini, verilen suyu tolere edebildiğini, operasyon sonrası 2. günde meyve suyu ve çorba verilmeye başlandığını, operasyonun gerçekleştirildiği gün 300’lerde olan şekerin, 2. Gün itibarıyla %50 azalarak, 150 seviyelerine gerilediğini söyledi.

Hülya Dereli’nin, Tip 2 diyabet tedavisinin tamamen sağlanmış, ilaçları kesilmiş olarak operasyon sonrası 3. günde şifa ile taburcu edildiği, operasyon sonrası 1. hafta sonunda açlık tokluk kan şekerinin ise 113 ile 130 arasında seyrettiği bildirildi.

“Hastalar bir hafta ile iki ay arasında şeker hastalığından tamamen kurtuluyor”

Tip 2 Diyabet hastalarında genellikle ameliyat sonrası ilk bir hafta ile 2 ay içerisinde şeker hastalığının tamamen kontrol altına alındığını kaydeden Op. Dr. Serkan Ayhan, hastadan hastaya değişen bir durum olan şeker kontrol süresinin, Hülya Dereli için 1 hafta içerisinde tamamlanacağını ve Hülya dereli’nin bir hafta içerisinde şeker hastalığından tamemen kurtulmuş olacağını ifade etti.

“Diğer şeker ameliyatı tekniklerden farklı olarak, hastanemizde uygulanan bu yöntemle, operasyon sonrası dönemde hastada vitamin ve mineral kaybı görülmemektedir”

Diğer şeker ameliyatı tekniklerinden farklı olarak çok az cerrah tarafından uygulanan bu ameliyat türü sonrasında hastada vitamin, mineral eksikliği görülmediğini ifade eden Op. Dr. Serkan Ayhan, bütün besinler normal yolla ilerlediği için hastanın hiçbir zaman ilaç kullanmayacağını, vitamin ve mineral içeren takviyelere haplara gerek duymayacağını, şeker hastalığından kurtulmuş olacağını söyledi.