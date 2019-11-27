Dipkarpaz’ı korumak için gönüllülükle çabalıyor

Dila ŞİMŞEK

33 yaşındaki Fırat Borak, Dipkarpaz; Çevre, Doğa Koruma ve Sosyal Aktivite Derneği’nin Kurucu Başkanlığını yapıyor.

Doğup büyüdüğü Dipkarpaz’ı temiz tutmak ve dokusunu korumak için çabalayan Borak, diğer üyelerle birlikte şimdiye kadar birçok faaliyette bulundu.

“Amacım, doğup büyüdüğüm Dipkarpaz’ın güzelliklerini korumak, çevre konusunda bir bilinç yaratmaktı”

Dipkarpaz Belediyesi’nde Başkan Danışmanı olarak çalışan Fırat Borak, 2016’da bir çevre derneği kurmaya karar verdi. Genç yaşta böyle bir sorumluluk üstlenerek harekete geçen Borak, “Amacım, doğup büyüdüğüm Dipkarpaz’ın güzelliklerini korumak, çevre konusunda bir bilinç yaratmaktı. Zamanla 35 üyeye ulaştık, ancak dışarıdan katılan birçok gönüllü arkadaşımız var” diyor.

Derneğin faaliyetlerinden bahseden Borak, “Sahilleri, sokakları temizliyoruz. Birçok eğitim seminerimiz oldu, özellikle çocukları kapsayan. Köyümüzdeki Kaplumbağa Koruma Cemiyeti’ne de destek veriyor, ortak çalışıyoruz. Bisiklet sürme etkinlikleri düzenliyor, özel gereksinimli çocuklar için de eğitim çalışmalarına önayak oluyoruz” şeklinde konuşuyor.

“Kıbrıs’ta yaşayan herkesin görevi dünyanın nadir yerlerinden biri olan Dipkarpaz’a sahip çıkmaktır”

Borak, “Dipkarpaz dediğimizde, her Kıbrıslı için akan su durur. Sosyal medya sayesinde, sesimizi de bu anlamda daha hızlı duyurduk. Aynı düşüncede olan birçok kişi destek oldu” diye devam ediyor. Borak sözlerine şöyle devam ediyor: “Bölgemizin tanıtılmasını, hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Köydeki diğer gençlerin de bu bilinçle büyümesini temenni ediyoruz. Ne yazık ki, halkımız çok fazla bilinçli değil ve büyük otellerin yapılmasının iyi olacağını düşünüyorlar. Ancak ekoturizm ile mevcut yapımızla kazanç elde edebileceğimizi göstermemiz gerekir. Kıbrıs’ta yaşayan herkesin görevi dünyanın nadir yerlerinden biri olan Dipkarpaz’a sahip çıkmaktır”