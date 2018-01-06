Dikkatsizlik kazaya davetiye çıkardı

Gönyeli'de dün akşam trafik kazası meydana geldi. Türkmenistan uyruklu Charykuly ACHILOV, (E- 25) Lefkoşa - Güzelyurt anayolunda Gönyeli'ye doğru seyrettiği sırada aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yolun soluna geçen araç, hurma ağacına çarparak durabildi. Araç sürücüsü 25 yaşındaki Achilov, yaralanarak Lefkoşa Burhan Nalbatoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün sağ kalça kemiği, sağ elmacık kemiği ve sağ göz yuvası alt kemiği kırıkları nedeni ile müşaade altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.