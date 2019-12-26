Dikkat kesinti var!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın bazı bölgelerde kesinti olacağını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklama şu şekilde;

"PLANLI KESİNTİ (GİRNE VE LEFKOŞA İLÇESİ)

27 Aralık 2019 Cuma günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle, saat 11.00’den yaklaşık saat 12:00’a kadar; Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Polis Lojmanları ile Mülk Sitesi arası bölge, Boğaz Polis Lojmanları ile Karter Kışlası arası bölge ,Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arasında kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten geç ya da erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur."