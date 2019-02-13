Digital Müzik Dünyasının En Önemli İsimlerinden ‘Hey! Douglas’

Hayatın digital platform’da çok hızlı aktığı ve her alanda digital olarak gelişmeler yaşandığı bir gerçek. Bizler de, digital müzik platformunu takip ediyoruz tabii. Son zamanlarda digital müzik dünyasında rekorlar kıran genç bir sanatçı ‘Hey! Douglas’ adres müzik sayfasında bizlerle.

Bugüne kadar ağırlıklı olarak 70’ler döneminde yayınlanan Türkçe eserleri kendine has tarzı ile harmanlayarak kendi kitlesini yaratan Hey! Douglas, alternatif tarzı ile dinleyicileri 70’ler dönemine götürürken, nev-i şahsına münhasır müziği ve tarzı ile dinleyicileri zaman yolculuğuna çıkarıyor. Gaye Su Akyol ile gerçekleştirdiği yeni iş birliğiyle, müzikseverleri dansa davet ediyor! Dinleyicilerin pek çok usta müzisyenin yorumuyla aşina olduğu ‘Ayva Çiçek Açmış’; Gaye Su Akyol’un eşsiz vokalleri ve Hey! Douglas’ın karakteristik ve özel dokunuşlarıyla yepyeni bir hal aldı! Anadolu’nun karmaşık ve ‘’zengin’’ kültürel katmanlarını yoğurarak ortaya özgün bir ruh çıkaran Hey! Douglas bağımsız müzik aleminde ve kulüp kültüründe önemli figürlerden.



HEY! DOUGLAS’DAN ÇOK KONUŞULACAK BİR ÇALIŞMA DAHA

Hey! Douglas – Ayva Çiçek Açmış ft. Gaye Su Akyol Tüm Dijial Platformlarda… Türk müziğindeki dönemlerden esinlenerek psychedelic, funk ve soul yansımalarla oluşturduğu yaratıcı yorumları ve görsel kimliğiyle kısa sürede büyük bir fenomene dönüşen Hey! Douglas, Klasik Türk Müziği gamlarını, makamlarını ve Anadolu Halk müziği dokularını, rock’ın alt türleriyle buluşturarak yepyeni bir türün müjdecisi olan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gaye Su Akyol ile birlikte harika bir işe imza attıkları şarkıları ‘Ayva Çiçek Açmış’ ile karşınızda! Universal Müzik Türkiye etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini alan bu muhteşem şarkıyı mutlaka dinleyin.

‘Ayva Çiçek Açmış’