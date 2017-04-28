Derinya’da iki toplumlu panel

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs, çözümü ve yeniden birleşmeyi desteklemek için sürdürülen etkinlikler kapsamında, 4 Mayıs’ta Derinya’da panel düzenleyecek.



İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan yapılan açıklamaya göre, panel saat 20.15'te Geleneksel El Sanatları Açık Hava Müzesi'nde gerçekleştirilecek.



İki Toplumlu Barış İnisiyatifi ve Derinya Belediyesi işbirliğiyle organize edilen panelde, Nicos Tornaritis, Stefanos Stefanou ve Şener Elcil ana konuşmacı olarak yer alacak



Panelin moderatörlüğünü gazeteci Elena Shiaeli yapacak.



