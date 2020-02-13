Girne’nin çok sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu yaşamla vedalaştı.



Limasollular ve sevenleri, Deniz’ini kaybetti, geriye umudu, gülüşü kaldı. Oğlu Baran’ı, ailesini, hayallerini ve herkesin saygı duyduğu yaşam mücadelesini hatıra bıraktı.



Deniz Nasıfoğlu, yıllar yılı hastalığına meydan okudu, kanserle yaşadı, çok insana umut oldu, yeni tedavi yöntemlerini denedi, paylaştı, onlarca sosyal sorumluluk projesine imza attı.



"Tam bir Leymosun aşığı" olarak kendini anlattı, en zor zamanlarında enerjisi, neşesi, azmiyle dikkat çekti.



En son Limasol’da, Doğan-Ocak takımlarını, kendi evlerinde buluşturdu, yıllar sonra, kendi sahalarında oynanan maçı organize etti, kendisi de sahaya çıktı.

Cumartesi toprağa verilecek

Ailesi Nasıfoğlu’nun Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verileceğini açıkladı.

Aileden yapılan açıklama şöyle:

Aslen Leymosunlu, Türk Ocağı aşığı, sevecen, cıvıl cıvıl, mücadeleci canımız, her şeyimiz Deniz'imizi 13 Şubat 2020 tarihinde kaybettik. Acımız çok büyüktür. Cenazesi 15 Şubat 2020 tarihinde Cumartesi günü Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde kılınacak öğle namazını müteakip, Karaoğlanoğlu Mezarlığı' nda toprağa verilecektir. Tüm sevenlerine üzüntü ile duyurulur.

Leymosun Kültür Vakfı Başkanı Yücem Rasımoğlu, şu duygularla Deniz'e seslendi:

"Yılmadan her hayalinin ûzerine gittin, çok güzel projeler yarattın, ikna ettin, gerçekleştirdin. Bizlere birçok ders verdin. Hep güldün, güldûrdün. Sonunda istemesen de ağlattın. Seni ve yaptıklarını unutmayacağım"

"Hiç isyan etmedim"

“Lütfen sahip olduklarınızın değerini bilin” diyen Deniz’den geriye paylaşımları kaldı:



“Yine zor bir dönemden Allah’ın izniyle geçiyorum. Hiç isyan etmedim Allah’ıma, ne verdiyse sevgiyle metanetle kabul ettim. Çok güzel bir çocukluk gençlik yaşadım Sevdim, yedim, içtim, gezdim, gördüm, okudum, mesleğimi kariyerimi yaptım. Şükürler olsun. 30 yaşında sağlığımla sınamaya başladı beni hayat ve halen sınıyor. Bazen korkutuyor, bazen üzüyor, bazen cesaretlendiriyor, bazen kamçılıyor, hayat öyle güzel ki, yaşanılası, lütfen sahip olduklarınızın değerini bilin…”



Kardeşinden anlamlı satırlar

Deniz Nasıfoğlu'nun ardından kardeşi Ziya Nasıfoğlu'nun duygusal paylaşımı da dikkat çekti.

"Ablam, anne yarım, arkadaşım, sırdaşım ve öğretmenim.

İyi günümde kötü günümde her zaman yanımda olan kazanmayı mücadeleyi ve her şeye rağmen hayata tutunmayı ve yaşamayı bana gösteren canımın yarısı...

Sanki hayatın sana oynacağı kötü oyunu önceden görmüş gibi hep aceleciydin.

43 yıllık hayatına bir çok başarı sığdırdın. Aklına koyduğun herseyi yaptın ve başardın.

Güleryüzlü, enerjik, pozitif, yardımsever ve mücadeleciydin.

Binlerce öğrenci yetiştirdin. Yaptığın yardımlarla insanların hayatına dokundun.

Hastalıkla mücadele eden insanlara umut oldun moral verdin. Ülkenin her iki yanında insanları birleştirdin peşinden sürükledin.

12 yıllık zorlu mücadelenin ardından bugün ilk kez kaybettin.

Ama bu Bu bir Veda değil uzun bir ayrılık.

Unutma; her gidiş bir ayrılık değildir. Çünkü; bazen ne kadar uzağa gidersen git, yüreğin hep bıraktığın yerdedir.

Seni çok seviyorum. Bana ve insanlığa kattığın tüm değerler için teşekkürler..

Huzur ve Işıklar içinde uyu."