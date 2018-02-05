DAÜ-SEN, Edip'ten açıklama istedi

DAÜ-Sen, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı İlker Edip’in 22 Ocak’ta Lefkoşa’da yapılan eylemlere katılırken, Nijeryalı öğrencilerin Rektörlük binası önünde 31 Ocak’ta gerçekleştirdiği eylemi uzaktan izlediğini belirterek, “Açıklama borcunuz var” dedi.

DAÜ-Sen’den yapılan açıklamada, aynı zamanda DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu başkanlığını da yapan Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip’in, “tarihe kara harflerle yazılan” 22 Ocak olaylarında yer aldığı kaydedildi, “Şiddet, öfke ve linç kültürünü getirmeye çabalayan bir grubun parçası olmaktan gocunmadı. Meclis’in damında bayraklar sallanırken Meclis’in önünde destek vermekten de çekinmedi” ifadelerine yer verildi.

Edip’in DAÜ’de 31 Ocak’ta Nijeryalı öğrencilerin Rektörlük binası önünde yaptıkları eylemde ise olanları yukarıdan izlemekle yetindiği belirtilen açıklamada, “Vakıf Başkanlığını yaptığı kurum adına olaya müdahil olacağına ve olayları yatıştırmaya çalışacağına yanındaki bir diğer UBP’li VYK üyesi ile birlikte binayı ve kampüsü terk etmiştir” denildi.

DAÜ-Sen açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Başında bulunduğu kurumu benimsemeyen, sorun çıktığında binayı ve kampüsü terk eden ama Kıbrıs Türkünü dehşete uğratan olaylara katılmakta sakınca görmeyen Sayın Edip’in bu dakikadan sonra Üniversitemize vereceği hiçbir şey yoktur. Ama niye 22 Ocak olaylarına katıldığı; başında bulunduğu kurum olan DAÜ’de çalışanlar ve güvenlik olayları yatıştırmaya çalışırken onlara niye destek olmadığı konusunda DAÜ çalışanlarına ve Kıbrıs Türküne bir açıklama borcu vardır.”

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